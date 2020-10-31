Смартфони витісняють дзеркальні камери з кожним днем. Воно й не дивно, адже вони дозволяють швидко зробити фото, відразу ж його обробити та викласти у мережу. Тож ми рекомендуємо тобі бути у тренді та долучатися до світу мобільної фотографії. Лови на Men 24 поради професіоналів, які дозволять робити круті фото на смартфон!

Ми на Men 24 ділимося з тобою порадами, які дозволять робити неймовірні фото на смартфон. Візьми на озброєння, аби використати їх у наступній подорожі!

Тобі сподобається 10 місць, де кожен чоловік мріяв би провести вихідні: фото

1. Контролюй експозицію

Хоча смартфон не пропонує стільки інструментів, як дзеркальна фотокамера, більшість з них дозволяють користувачам щонайменше збільшувати або зменшувати експозицію. У більшості випадків елементи керування експозицією позначаються символом сонця і повзунком вгору/вниз. Це одна з перших і найпростіших речей, якими ти можеш навчитися керувати, щоб поліпшити свої фотографії.

"Багато людей не знають, що вони можуть натискати на екран в будь-якому місці, щоб не тільки сфокусуватися, але і правильно експонувати, – каже фотограф Джош Вайзман. – Ти можеш провести пальцем вгору або вниз після дотику, щоб зробити зображення яскравішим або темнішим, перш ніж натиснути кнопку спуску затвора. Це дає тобі повний контроль над тим, щоб виставити темніший передній план (дерева, листя, трава і т. д.) або яскравіший фон, такий як вікна, небо або якісь джерела світла"

2. Зрозумій композицію

"Провідні лінії та кадрування – це мої основні методи при зйомці зображень за допомогою смартфона, – говорить член #teampixel, 3D-візуаліст і креативний директор Азіз Бакарі, який виводить композицію на абсолютно новий рівень. – Наприклад, якщо ти подивишся прямо вгору, де є хмарочос, – усі лінії зійдуться в точку, розташовану до центру екрану. Я намагаюся кадрувати знімок, змушуючи чотири кути моєї фотографії містити архітектуру, яка приносить чітку лінію (наприклад, скло, імпости, кути будівель і т. д.), притягаючи погляд до центру. Необов'язково, щоб він був ідеальним, але використання будівлі в кожному кутку створює плавний візуальний інтерес".

3. Зйомка у портретному режимі

Ніколи про це не чув? Відкрий телефон, запусти камеру та пошукай цей режим. У більшості гаджетів він уже є. Портретний режим змінює правила гри. Це дасть тобі можливість розмити фон, завдяки якому твої фотографії матимуть кращий вигляд, ніж звичайні. Найприємніше те, що цей режим можна використовувати не тільки для портретів людей. Використовуй його, щоб знімати все, що вимагає невеликої відмінності між об'єктом і фоном. Спробуй наступного разу, коли перед тобою буде улюблений коктейль.

4. Використовуй будь-які бонусні функції, які має камера

Наприклад, можеш бавитися з ультраширококутною камерою. Якщо є Нічний режим – сміливо пробуй знімати в темну пору доби. Джеремайя Бондс часто використовує особливості Night Sight у своїх фотографіях.

"Якщо у тебе немає штатива, намагайтеся дуже не рухатися", – каже Бондс. – Чим більше ти будеш нерухомий, тим кращою вийде фотографія. Крім того, постарайтеся використовувати будь-яке світло, яке є в сцені".

Одна з найцікавіших варіацій – фотографування транспорту в темну пору доби. Отримана картинка тобі однозначно сподобається!

5. Розроби стиль редагування

Якщо хочеш отримувати безліч лайків у мережі – навчися обробляти фотографії. Немає нічого кримінального у бажанні трішки "прокачати" світлину, адже не завжди камера може передати те, що бачило твоє око. Твої старання будуть не марними, коли хтось тобі скаже: "Я впізнав твоє фото у своїй стрічці ще до того, як зрозумів, що це ти його зняв". Визнання!

Елементарний і зручний інструмент для обробки фотографій, доступний на всіх мобільних платформах, – Snapseed. Завантаж і спробуй обробити кілька світлин, які ти вже зняв. Тобі сподобається!

Експериментуй і не лінуйся робити фотографії. Тобі однозначно сподобається. А вже зі своєї наступної подорожі ти привезеш не тисячі однакових фото, які соромно викласти, а серію крутих кадрів, які вразять усіх!

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