Невероятная и роскошная "Королева бурлеска" Дита фон Тиз не устает радовать всех своими соблазнительными фото. На этот раз она снялась в леопардовом нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает ее невероятное тело. Просто посмотри, насколько круто выглядит 47-летняя модель и актриса.

Дита фон Тиз регулярно выкладывает на своей странице в инстаграме фотографии, на которых красавица позирует в роскошных нарядах и соблазнительном нижнем белье. Men 24 традиционно делится с тобой порцией красоты, которая вызывает легкое головокружение.

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Мы настолько увлечены Дитой, что просто обязаны коротко тебе рассказать немного об этой невероятной женщине. Во-первых, она не пользуется услугами стилистов. Все делает сама. А еще Дита фон Тиз – бывшая жена эпатажного исполнителя Мэрилина Мэнсона. Шокированный? Потому что мы очень.

Фишка Дит ы – широкие стрелки, красная помада и укладка с волнами. Сама же актриса – блондинка от рождения, но предпочтение она отдает именно черному цвету волос.

Смотри на это соблазнительное фото актрисы Диты фон Тиз и не поленись оставить ей лайк. Она однозначно того стоит!

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