Ми можемо вічно дивитися на надзвичайно красивих українських дівчат. Однією із них є чарівна телеведуча та діджейка Даша Коломієць, котра виклала на своїй сторінці в інстаграмі серію спокусливих фото. На них дівчина показує, як проводить самоізоляцію. І це естетичне задоволення.

Ведуча Даша Коломієць показала усім, що без косметики та зайвого одягу можна виглядати максимально привабливо та викликати лише захват. Men 24 ділиться з тобою серією цих фото, які подарують естетичне задоволення.

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Даша підписала пост просто: "Прийшов Сергій Сараханов з плівкою до мене додому. За час вийшло 100 кінокадрів про мою ізоляцію. Нуль косметики, максимум сенсу. Показати ще?"

Ясна річ, що її підписники попросили ведучу не зупинятися та засипали її компліментами:

"Чарівна";

"Кайф";

"Ці фото – любов";

"Атмосферно-емоційно".

А цю серію фото Даші Коломієць виклав сам фотограф, насолоджуйся:

Нам настільки подобається природна краса Даші Коломієць, що ми просто не можемо втримати захвату. Любі дівчата, ми знаємо, що ви теж нас читаєте, ви й так надзвичайно красиві. Не потрібно надто вже зловживати косметикою, адже ми й так вас дуже сильно любимо!

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