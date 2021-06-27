Діта фон Тіз – справжня спокусниця. Вона не лише знімається у відвертих образах, а й ділиться провокативними фото зі своїми підписниками. Не дивно, що її армія прихильників налічує уже понад 2,6 мільйона користувачів інстаграму. І ця цифра продовжує впевнено рости.

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В останньому своєму пості Діта фон Тіз приміряла мереживну спідню білизну. Доповнюють відвертий образ пара рукавичок у тон вбранню. Така комбінація за кілька годин дозволила красуні зібрати майже 50 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Прекрасний набір";

"Надзвичайно красива";

"Приваблива та приголомшлива";

"Бездоганна! Справжня богиня";

"Ти просто неймовірна".

Діта фон Тіз однозначно заслуговує на твій лайк і коментар. А ще ми рекомендуємо підписатися на неї в інстаграмі. Гарантуємо, що попереду ще дуже багато гарячих фото та відео, якими залюбки ділиться зірка бурлеску.

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