Дита фон Тиз – настоящая соблазнительница. Она не только снимается в откровенных образах, но и делится провокационными фото со своими подписчиками. Неудивительно, что ее армия поклонников насчитывает уже более 2,6 миллиона пользователей инстаграма. И эта цифра продолжает уверенно расти.
Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection
В последнем своем посте Дита фон Тиз примерила кружевное нижнее белье. Дополняют откровенный образ пара перчаток в тон наряду. Такая комбинация за несколько часов позволила красавице собрать почти 50 тысяч лайков, а также множество комментариев:
- "Прекрасный набор";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Привлекательная и потрясающая";
- "Безупречная! Настоящая богиня";
- "Ты просто невероятная".
Дита фон Тиз однозначно заслуживает на твой лайк и комментарий. А еще мы рекомендуем подписаться на нее в инстаграме. Гарантируем, что впереди еще очень много горячих фото и видео, которыми охотно делится звезда бурлеска.
Наслаждайся Сексуальная фитнес-модель лишила своих подписчиков сна: откровенное видео 18+