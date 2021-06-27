Дита фон Тиз – настоящая соблазнительница. Она не только снимается в откровенных образах, но и делится провокационными фото со своими подписчиками. Неудивительно, что ее армия поклонников насчитывает уже более 2,6 миллиона пользователей инстаграма. И эта цифра продолжает уверенно расти.

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В последнем своем посте Дита фон Тиз примерила кружевное нижнее белье. Дополняют откровенный образ пара перчаток в тон наряду. Такая комбинация за несколько часов позволила красавице собрать почти 50 тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Прекрасный набор";

"Чрезвычайно красивая";

"Привлекательная и потрясающая";

"Безупречная! Настоящая богиня";

"Ты просто невероятная".

Дита фон Тиз однозначно заслуживает на твой лайк и комментарий. А еще мы рекомендуем подписаться на нее в инстаграме. Гарантируем, что впереди еще очень много горячих фото и видео, которыми охотно делится звезда бурлеска.