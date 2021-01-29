Соблазнительная Дита фон Тиз продолжает будоражить пользователей сети горячими фото. На этот раз 48-летняя королева бурлеска снялась в откровенном белье. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Диты фон Тиз

48-летняя модель, танцовщица и актриса Дита фон Тиз на этот раз выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором она позирует в соблазнительном красном нижнем белье. Горячий кадр она сделала в саду, примерив на себя образ сексуальной садовницы. Айда вместе с Men 24 наслаждаться новым постом королевы бурлеска!

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Дита фон Тиз снялась в образе сексуальной садовницы / Фото с инстаграма Диты фон Тиз

Соблазнительный образ горячей садовницы чрезвычайно понравился подписчикам королевы бурлеска в инстаграме. Поэтому мы не удивлены, что они оставили под ее постом множество комментариев, а также лайков:

"Все в этой фотографии невероятное";

"Очень красивая, Дита";

"Ты буквально не стареешь";

"Потрясающая в красном";

"Ты – безупречность";

"Королева";

"Богиня среди ангелов".

Напомним, что ранее Дита фон Тиз снялась топлес. На откровенной фотографии королева бурлеска позирует возле огромного бокала. Сама же она шутя отмечает в посте, что готовится к погружению в 2021 год. Ну что же, погружение однозначно удалось.

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