Сексуальная американская королева бурлеска снялась в откровенном нижнем белье: горячее фото
Соблазнительная Дита фон Тиз продолжает будоражить пользователей сети горячими фото. На этот раз 48-летняя королева бурлеска снялась в откровенном белье. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Диты фон Тиз
48-летняя модель, танцовщица и актриса Дита фон Тиз на этот раз выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором она позирует в соблазнительном красном нижнем белье. Горячий кадр она сделала в саду, примерив на себя образ сексуальной садовницы. Айда вместе с Men 24 наслаждаться новым постом королевы бурлеска!
Тебе понравится Сексуальная американская актриса снялась обнаженной в бассейне: горячее фото 18+
Дита фон Тиз снялась в образе сексуальной садовницы / Фото с инстаграма Диты фон Тиз
Соблазнительный образ горячей садовницы чрезвычайно понравился подписчикам королевы бурлеска в инстаграме. Поэтому мы не удивлены, что они оставили под ее постом множество комментариев, а также лайков:
- "Все в этой фотографии невероятное";
- "Очень красивая, Дита";
- "Ты буквально не стареешь";
- "Потрясающая в красном";
- "Ты – безупречность";
- "Королева";
- "Богиня среди ангелов".
Напомним, что ранее Дита фон Тиз снялась топлес. На откровенной фотографии королева бурлеска позирует возле огромного бокала. Сама же она шутя отмечает в посте, что готовится к погружению в 2021 год. Ну что же, погружение однозначно удалось.
Наслаждайся Николь Шерзингер похвасталась пышными ягодицами: горячие фото певицы
А мы не устаем напоминать о том, что подписаться на Диту фон Тиз однозначно стоит. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко. Поэтому не пропусти свежие откровенные фото королевы бурлеска, которыми она охотно делится со своими подписчиками!
Поделиться новостью