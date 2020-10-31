Сильная и сексуальная: горячие фото украинской звезды UFC Марины Мороз
Девушки с UFC обладают не только невероятной силой, но и удивительной красотой. Это нам ярко доказывает украинка Марина Мороз. 29-летняя спортсменка – самая сексуальная украинская звезда UFC, поэтому Men 24 предлагает тебе посмотреть горячие фото красавицы. Наслаждайся!
Марина Мороз – первая девушка из Украины, которой удалось подписать контракт с UFC! Men 24 предлагает тебе насладиться лучшими и самыми соблазнительными фото звезды UFC.
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Марина Мороз
- Возраст: 29 лет
- Знак Зодиака: Дева
- Рост: 170 см
- Страна: Украина
- Семейный состояние: замужем
Как и большинство бойцов MMA, Марина имеет прозвище. На октагоне ее называют "Iron Woman" (Железная леди). Сама спортсменка отмечает, что это связано с ее железным и твердым характером. Украинская красавица активно публикует в сети фотографии с боев, а также не стесняется делиться откровенными фото со своими поклонниками.
Горячие фото Марины Мороз:
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