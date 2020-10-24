Дівчата з UFC володіють не лише неймовірною силою, а й надзвичайною вродою. Це нам яскраво доводить Рейчел Остович. 29-річну спортсменку вважають найсексуальнішою зіркою UFC, тож Men 24 пропонує тобі глянути гарячі фото красуні. Насолоджуйся!

Рейчел Остович – зірка UFC з п'ятим розміром грудей. Вона не лише встигає тренуватися, виступати у надлегкому дивізіоні UFC, а й виховувати донечку. Men 24 пропонує тобі насолодитися найкращими та найспокусливішими фото зірки UFC.

Тобі сподобається Дівчина-боєць Пейдж ВанЗант: дивіться гарячі фото сексуальної зірки UFC

Рейчел Остович

Вік : 29 років

: 29 років Знак Зодіаку : Риби

: Риби Ріст : 160 см

: 160 см Країна : США

: США Сімейний стан: розлучена

Що стосується кар'єри Остович, то вона почалася у 2010 році. Старт був успішним, а за три роки боїв дівчина поставила непереможний любительський рекорд MMA 6-0. Це надихнуло її виступати у професійній лізі. Дебютний професійний бій відбувся у її рідному штаті Гаваї, а завершився він рахунком 1-1.

Зауважимо, що 19 січня 2019 року відбувся бій між Пейдж ВанЗант і нашою героїнею, Рейчел Остович. Він пройшов у рамках UFC Fight Night. Цікавий факт, що поєдинок був під загрозою зриву, адже напередодні Рейчел стала жертвою домашнього насилля. Бій таки відбувся. У ньому Остович програла ВанЗант у другому раунді. Наразі дівчина не припинила свою спортивну кар'єру й успішно поєднує спорт з материнством.

Гарячі фото Рейчел Остович:

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