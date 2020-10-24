Девушки с UFC обладают не только невероятной силой, но и удивительной красотой. Это нам ярко доказывает Рейчел Остович. 29-летнюю спортсменку считают самой сексуальной звездой UFC, поэтому Men 24 предлагает тебе посмотреть горячие фото красавицы. Наслаждайся!

Рейчел Остович – звезда UFC с пятым размером груди. Она не только успевает тренироваться, выступать в сверхлегком дивизионе UFC, но и воспитывать дочь. Men 24 предлагает тебе насладиться лучшими и самыми соблазнительными фото звезды UFC.

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Рейчел Остович

Возраст : 29 лет

Знак Зодиака : Рыбы

Рост : 160 см

Страна : США

Семейное положение : разведена

Что касается карьеры Остович, то она началась в 2010 году. Старт был успешным, а за три года боев девушка поставила непобедимый любительский рекорд MMA 6-0. Это вдохновило ее выступать в профессиональной лиге. Дебютный профессиональный бой состоялся в ее родном штате Гавайи, а завершился он счетом 1-1.

Заметим, что 19 января 2019 состоялся бой между Пейдж ВанЗант и нашей героиней, Рэйчел Остович. Он прошел в рамках UFC Fight Night. Интересный факт, что поединок был под угрозой срыва, ведь накануне Рэйчел стала жертвой домашнего насилия. Бой состоялся. В нем Остович проиграла ВанЗант во втором раунде. Сейчас девушка не прекратила свою спортивную карьеру и успешно сочетает спорт с материнством.

Горячие фото Рэйчел Остович: