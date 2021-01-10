Війна – це завжди страшно. І мовиться не тільки про бої, а й про цілком природні, побутові речі. Про які, втім, часто не менш моторошно згадувати.

Men 24 продовжує розповідати про те, про що не заведено було говорити. Гітлерівська влада начебто й боролася з проституцією, але й заохочувала її – у борделях в армії Третього Рейху.

До теми Як рекламували повій 300 років тому: ще трохи про леді з Лондона – частина 2

Проституція у вермахті: моторошні факти – 2

Німецький порядок – понад усе

Німецький орднунг, чи то пак, порядок – характерна риса цього народу. Військово-польові борделі – не виняток. Пригадуєш, ми писали, що піхотинцю давали талончики, кожен на годину? Так от, за цей час треба було багато чого встигнути.

Спершу відстояти у черзі та завізувати талон у реєстратурі – зі своїм прізвищем і номером дівчини (це щоб потім було куди й на кого скаржитися, якщо підхопиш якусь болячку).

А потім – помитися (конче з милом та певну кількість разів на той чи інший орган, як передбачав статут), а ще й отримати на складі чистий рушник і презервативи. І тільки після цього…



Інтим інтимом, але спершу треба в реєстратуру, потім у душ і на склад / Фото pinterest

Скільки там часу залишалося на розваги після виконання обов'язкових процедур – ніхто не рахував.

Дружба дружбою, але

Високий рівень обслуговування військових у борделях вермахту був абсолютно недоступним для союзників Третього Рейху.

Солдати й офіцери з Італії, Угорщини, Болгарії, Словаччини тощо не мали права відвідувати заклади для німців.

Так що свої статеві проблеми партнери Німеччини по Осі мали вирішувати самостійно.



Розважатися у борделях могли тільки німці, союзникам туди було – зась / Фото pinterest

Досягли успіху в цьому, до речі, хіба що угорці (вони теж намагалися створити борделі за німецьким зразком).

Дивізія втіхи

Це ми про Joy Division. До чого тут ця британська рок-група? Мало хто це знає, та насправді її назвали саме на згадку про німецькі військові борделі.

Точніше, на згадку про борделі, які створювали у концентраційних таборах.

Саме так – "Дивізією втіхи" – називає загони дівчат-рабинь у книзі "Дім ляльок" Дінур Єхіель, колишній в'язень Освенцима.

Варто знати Масові зґвалтування і злочини Червоної Армії: як пропаганда вчила ненавидіти не лише німців