Война – это всегда страшно. И речь идет не только о боях, но и о вполне естественных, бытовых вещах. О каких, впрочем, часто не менее жутко вспоминать.

Men 24 продолжает рассказывать о том, о чем не принято было говорить. Как г итлеровская власть вроде бы и боролась с проституцией, но и поощряла ее – в борделях в армии Третьего Рейха.

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Проституция в вермахте: жуткие факты – 2

Немецкий порядок – прежде всего

Немецкий орднунг, то бишь, порядок – характерная черта этого народа. Военно-полевые бордели – не исключение. Помнишь, мы писали, что пехотинцу давали талончики, каждый на час? Так вот, за это время надо было многое успеть.

Сначала отстоять в очереди и завизировать талон в регистратуре – со своей фамилией и номером девушки (это чтобы потом было куда и на кого жаловаться, если подхватишь какую-то болячку).

А потом – помыться (обязательно с мылом и определенное количество раз на тот или иной орган, как предусматривал устав), а еще и получить на складе чистое полотенце и презервативы. И только после этого...



Интим интимом, но сначала нужно в регистратуру, потом в душ и на склад / Фото pinterest

Сколько там времени оставалось на развлечения после выполнения обязательных процедур – никто не считал.

Дружба дружбой, но

Высокий уровень обслуживания военных в борделях вермахта был совершенно недоступным для союзников Третьего Рейха.

Солдаты и офицеры из Италии, Венгрии, Болгарии, Словакии и так далее не имели права посещать заведения для немцев.

Так что свои половые проблемы партнеры Германии по Оси должны были решать самостоятельно.



Развлекаться в борделях могли только немцы, союзникам туда было - нельзя / Фото pinterest

Преуспели в этом, кстати, разве что венгры (они тоже пытались создать бордели по германскому примеру).

Дивизия радости

Это мы о Joy Division. К чему здесь эта британская рок-группа? Мало кто это знает, но на самом деле ее назвали именно в память о немецких военных борделях.

Точнее, в память о борделях, которые создавали в концентрационных лагерях.

Именно так – "Дивизией радости" – называет отряды девушек-рабынь в книге "Дом кукол" Динур Ехиель, бывший узник Освенцима.