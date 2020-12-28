"Гаррісівський список Ковент-Гарденскіх леді" публікували понад 30 років, і чоловіки його з неабияким інтересом читали. Адже в цьому альманасі лондонських повій було й гумору достатньо, й конкретної інформації – де повії живуть, які послуги надають і за які гроші.

Сьогодні Men 24 продовжує цитувати "Гаррісівський список Ковент-Гарденських леді". Першу частину можеш прочитати ось тут. Але перш ніж читати далі, зауваж: у тексті чимало висловлювань, які можуть видаватися образливими.

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Однак вони є тільки цитатами з "жовтої преси" трьохсотрічної давнини. Тож не варто сприймати їх на серце. Погодься, навіть нині у виданнях такого гатунку формулювання часто не надто інтелігентні. Що й казати про "темні віки".



Не для всіх чоловіків корисний альманах, але дуже популярний / Фото deviantart

Яскраві описи з альманаху про "лондонських леді"

Сестри, панянки Б-ен і С-йт, Віндмілл-стріт, Ретбоун-плейс

Панянка Б. висока, струнка і смаглява. Сестра її, панянка С., повна тілом, білява, і тримає при собі музику, який час до часу заходить до неї – так, на пару пісеньок.

Цим дамам вже давно за 30, одначе ж холодними зимовими вечорами вони можуть непогано розважити охочих, не надто педантичних у прагненні прекрасного.

Сестри неграмотні, схильні до надмірного лихослів'я, але, за чутками, їм немає рівних у вправності з різками. Послуги цих розпусних дівчат не мають визначеної ціни. Втім, тут і половини гінеї цілком вистачить.



Були й такі, які любо запрошували у гості музику – на кілька гідних пісеньок / Фото deviantart

Дженні Нельсон, Сент-Мартінз-Лейн

Чудова, кмітлива дівчина, дотепна у застільній розмові, але особливо весела й грайлива у ліжку.

Небагато є настільки ж щедрих повій, як вона: часто ця панянка повертає гроші, якщо чоловік їй особливо полюбився.

Одначе ж і п'є як швець, і від цього вправність її помітно втрачає.

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Пані Бр-кс, Ньюмен-стріт

Вихована особа, років так 23. І до того ж вельми спритна – про що свідчать її очі, які дивляться відразу в обидва боки.

Однак сама вона має гарне тіло, видатні й чудово округлі груди, які не мнуться під рукою. Вся вона палає і дихає непідробним бажанням втамувати всі ваші почуття.

Таки всі, адже вона тримає цілий будинок. Будь-який пан із достойною банкнотою у кишені автоматично отримає перепустку – і в будинок, і в його потаємні комірчини.



Не знаємо, кого зрештою вибрав цей пан – такі всі різні / Фото deviantart

Пані Х-рингтон, Ньюмен-стріт

Особа дуже досвідчена, років 25. Має гарну стать, добра, жвава, гостра на язик. Сама займає весь 2 поверх, де приймає кількох шляхетних панів. Постукайте двічі, і ця дама не забариться з'явитися.

Якщо побачите її прихильний погляд, то за якусь мить опинитеся на люб'язно підготовленій кушетці, звідки вкрай зручно споглядати її сад насолод.

Від вас вона чекатиме взаємності – доведеться одразу показати їй ваші подарунки природи. Якщо вона вважатиме їх досить чистими, то попрацює із ними – всього за 2 фунти й 2 шилінги.



Шкода, що ця дівчина не отримала жодної освіти... / Фото deviantart

Пані Джонсон, Віллоу-вок

Це чарівна дівчина років 20, родом із Норфолка. Миловидна, особливо гарні очі, чорні, глибокі. Має всі цілі зуби й гладеньку шкіру. При цьому в обіймах настільки ж як вона хтивого компаньйона готова відкинути навіть обійми Морфея.

Шкода, однак, що дівчина ця не отримала жодної освіти. Втім, є ж шанувальники вульгарних висловів і грубих манер. Тож своя публіка у цієї панянки є, хоч усі її вбрання й закладені по кілька разів.

Мабуть, тому вона завше у поганому настрої, навіть до благодійників своїх ставиться без належної поваги. Ця дівчина дуже скоро впаде до рангу дешевої повії, але поки молода – заслуговує на увагу. І, може, 5 шилінгів.