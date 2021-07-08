За словами Свіда, дієта, яку він збирається повторити, складається з 2389 калорій і 6 чистих прийомів їжі. Для початку він потрапляє на кухню для прийому їжі №1, який містить: 2 скибочки безглютенового хліба, 1 авокадо, тушкований перець і цибулю, а також 2 яйця. У цілому 600 калорій.

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Блогер зізнається, що йому дуже сподобалося. Потім він переходить до прийому №2: протеїновий коктейль, який, за його словами, виглядає наче "молочний коктейль з печивом і вершками". До його складу входять MyProtein Impact Whey (зі смаком зефіру), 1 банан, 2 шматочки 90% шоколаду Lindt, несолодке ванільне мигдалеве молоко та лід. Усього 435 калорій.

"Оце коктейль... ви дійсно можете спробувати його. Це один з 5 найкращих білкових коктейлів, які я коли-небудь пив", – наголошує він.

Після годинного сну Свід відправляється до тренажерного залу, щоб виконати 30-хвилинне тренування МакГрегора. Воно називається McGregor Fast і складається з: греблі, роботи з бойовим канатом, кардіо на штурмовому велосипеді, а також спринту на біговій доріжці.

"Це не жарти, приятелю. Тренуватися як атлет – зовсім не те, що тренуватися як бодибілдер", – пояснює він.

Для обіду після тренування він взяв: курячу грудку без шкірки, спаржу та 1 склянку білого рису. Усього 581 калорія.

"Я щиро кажу про це. Це одна з моїх улюблених страв після тренування", – додає він.

Дивися, як Ассель Свід повторює дієту Конора МакГрегора:

Прийом №4 – ще один протеїновий коктейль, який він готує з використанням MyProtein Impact Whey (зі смаком зефіру), несолодкого ванільного мигдалевого молока та 2 столових ложок мигдалевого масла. У сумі – 320 калорій.

Нарешті Свід відправляється до тренажерного залу для другого тренування, яке охоплює: жим гантелей на похилій лаві, згинання рук з гантелями, розгинання гантелей над головою та підйоми гантель. Після тренування він їсть тушковане м'ясо з ірландською бараниною, в яке входить: баранина, картопля, морква, цибуля та ще багато компонентів.

"Це ситно... не дивно, що Конор МакГрегор їсть це", – зауважує Свід.

Нарешті, він добирається до страви №6. Ти будеш шокований, але це ложка протеїнового порошку та чашка чаю. Свід комбінує їх (чого МакГрегор не робить) і відчуває повну огиду. Але в цілому Свід підбиває підсумки харчування за день: 2389 калорій, 293 грами вуглеводів, 72 грами жиру та 195 грамів білка.

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