По словам Суида, диета, которую он собирается повторить, состоит из 2389 калорий и 6 чистых приемов пищи. Для начала он попадает на кухню для приема пищи №1, который содержит 2 ломтика безглютенового хлеба, 1 авокадо, тушеный перец и лук, а также 2 яйца. В общей сложности 600 калорий.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Блогер признается, что ему очень понравилось. Затем он переходит к приему №2: протеиновый коктейль, который, по его словам, выглядит как "молочный коктейль с печеньем и сливками". В его состав входят MyProtein Impact Whey (со вкусом зефира), 1 банан, 2 кусочка 90% шоколада Lindt, несладкое ванильное миндальное молоко и лед. Всего 435 калорий.

"Вот это коктейль... вы действительно можете попробовать его. Это один из 5 лучших белковых коктейлей, которые я когда-либо пил", – отмечает он.

После часового сна Суид отправляется в тренажерный зал, чтобы выполнить 30-минутную тренировку МакГрегора. Она называется McGregor Fast и состоит из: гребли, работы с боевым канатом, кардио на штурмовом велосипеде, а также спринта на беговой дорожке.

"Это не шутки, приятель. Тренироваться как атлет – совсем не то, что тренироваться как бодибилдер", – объясняет он.

Для обеда после тренировки он взял: куриную грудку без кожицы, спаржу и 1 стакан белого риса. Всего 581 калория.

"Я искренне говорю об этом. Это одно из моих любимых блюд после тренировки", – добавляет он.

Смотри, как Ассель Суид повторяет диету Конора МакГрегора:

Прием №4 – еще один протеиновый коктейль, который он готовит с использованием MyProtein Impact Whey (со вкусом зефира), несладкого ванильного миндального молока и 2 столовых ложек миндального масла. В сумме – 320 калорий.

Наконец, Суид отправляется в тренажерный зал для второй тренировки, которая включает: жим гантелей на наклонной скамье, сгибания рук с гантелями, разгибания гантелей над головой и подъемы гантель. После тренировки он ест тушеное мясо с ирландской бараниной, в которое входит: баранина, картофель, морковь, лук и еще много компонентов.

"Это сытно... не удивительно, что Конор МакГрегор ест это", – говорит Суид.

Наконец, он добирается до блюда №6. Ты будешь шокирован, но это ложка протеинового порошка и чашка чая. Суид комбинирует их (чего МакГрегор не делает) и чувствует полное отвращение. Но в целом Суид подводит итоги питания за день: 2389 калорий, 293 грамма углеводов, 72 грамма жира и 195 граммов белка.