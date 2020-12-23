Блискуче волосся, очі та губи – хороший знак. Але коли справа стосується твого обличчя, то дійсно слід уникати цього. Через жирну шкіру у тебе постійно сяятиме обличчя, а також можуть виникати прищі. Але ми на Men 24 знаємо, що потрібно робити чоловікам з жирною шкірою. Візьми на озброєння!

Якщо тобі "пощастило" стати володарем жирної шкіри, потрібно відповідально ставитися до її догляду. До твоєї уваги 6 порад для чоловіків з жирною шкірою обличчя, якими з тобою залюбки ділиться Men 24!

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Чому у тебе жирна шкіра?

Стан твоєї шкіри визначається генами, але також і тим, як ти з нею справляєшся. Жир виникає через надлишок шкірного сала. Воно захищає шкіру від висихання. Але коли його виробляється надто багато, то є ймовірність появи проблем зі шкірою обличчя.

Цікавий момент. Оскільки тестостерон збільшує вироблення шкірного сала, чоловіки частіше мають жирну шкіру, ніж жінки. Також у нас більші пори, в яких часто накопичується бруд і зайвий жир. Тож потрібно правильно доглядати за шкірою обличчя.



У чоловіків жирна шкіра через високий рівень тестостерону / Фото istock

Ми поділимося з тобою кількома порадами, які допоможуть приборкати надлишок шкірного жиру.

1. Використовуй засіб для вмивання

Жирна шкіра потребує уваги. Просто час від часу вмиватися водою недостатньо, щоб обличчя залишалося чистим. Тому використовуй засіб для вмивання. Вранці та ввечері слід ретельно вмиватися. Якщо ти не побачиш жодних покращень після щоденного вмивання протягом кількох тижнів, можеш звернутися до дерматолога.

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2. Уникай засобів з жирною основою

Чудово, що ти використовуєш денний крем. Але це цілком може бути причиною появи жирної шкіри. Зволожувальні креми та інші засоби на масляній основі тільки погіршать ситуацію, якщо у тебе жирна шкіра. Уникай засоби, у складі яких є ланолін або парафін. Замість цього використовуй крем, спеціально призначений для жирної шкіри.



Уникай засобів для догляду на жирній основі / Фото adobestock

3. Мед

Мед – один з найкращих засобів боротьби з надлишком жиру. Антибактеріальний і антисептичний ефект меду допомагає шкірі позбутися прищів. Він також діє як природний зволожувач. Тож експерти рекомендують нанести мед на шкіру так, наче це маска. Змий його теплою водою, коли він висохне. Твоя шкіра буде сяючою, а також позбудеться зайвого жиру.

4. Алое Вера

Ще один чудовий засіб, який може запропонувати тобі природа. Не дарма ж його використовують у багатьох косметичних засобах. Завдяки протизапальній дії Алое Вера заспокоює шкіру обличчя. Експерти рекомендують нанести гель Алое Вера на обличчя перед сном. Зранку ти прокинешся зі шкірою, наче в немовляти. Головне – не перестаратися, щоб твоя кохана зранку не перелякалася незнайомця, котрий прокинувся поруч із нею у ліжку.



Гель Алое Вери заспокоює шкіру й усуває подразнення / Фото istock

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5. Лимон

Антибактеріальні властивості лимона допомагають запобігти появі прищів. Крім того, лимонна кислота й інших цитрусових поглинає жир і звужує пори. Нанеси сік лимона на обличчя, а потім змий теплою водою. Будь обережним, щоб він не потрапив в очі. А також не повторюй цю процедуру частіше 1 разу на тиждень.

6. Стеж за своїм харчуванням

Так, харчування впливає на твою шкіру. Річ не в тім, що прищі з'являються через певні продукти. Просто деякі харчі допомагають прищам отримувати достатньо поживних речовин. Також є продукти, які роблять шкіру жирною.

Тож експерти рекомендують вживати необроблені продукти. Також зверни увагу на м'ясо та молочку. Вони не лише містять багато жиру, а й гормони, які не приносять користі твоїй шкірі. Натомість достатня кількість вітамінів і мінералів допоможе твоїй шкірі відновитися.



Твій раціон теж має вплив на стан шкіри обличчя / Фото unsplash

Скористайся нашими порадами, щоб шкіра твого обличчя виглядала завжди сяючою та свіжою. Тим паче, що доглянутий чоловік має більше шансів на успіх серед панянок!

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