В сети бродит такое мнение, что можно избавиться от прыщей, если обрабатывать их зубной пастой. Правда ли это? В издании Esquire расспросили специалистку в области дерматологии.

Ты когда-то пробовал вечером нанести немного зубной пасты на прыщ, чтобы тот утром исчез? Предполагаем, что да – потому что такой домашний способ борьбы с кожными неприятностями довольно распространен.

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И мы на Men 24 так делали. И даже если прыщ не исчезал полностью – казалось, что он уменьшался. А вот доктор Иоганна Уорд рассказала, что и как происходило на самом деле.

Обрабатывать зубной пастой прыщи – хорошая ли это идея

До определенного момента – да. Ведь зубная паста высушивает (вытягивает влагу) из чего угодно, на что бы ее не наносили.

Зубная паста высушивает прыщи. А также уменьшает покраснения. Все это – благодаря совокупному противовоспалительному действию триклозана и соды, перекиси водорода и спирта,

– пояснила Уорд.

Проще говоря, фокус с пастой и прыщами действительно имеет под собой научную основу. Хотя мы, конечно, об этом не думали, когда экспериментировали со своим лицом в юности.



Использование зубной пасты не по назначению иногда имеет и научную основу / Фото unsplash

А как долго можно держать зубную пасту на прыщах

Прежде всего нельзя забывать, что зубная паста предназначена для чистки зубов. Точка. Потому что в зубных пастах есть ингредиенты, которые вредят коже. Не будет беды, если применить ее раз или два, но нельзя делать это постоянно.

Гораздо лучше использовать клинически проверенные и безопасные соединения – например, салициловую кислоту, ретинол или пероксид бензоила, которые годами применяют в клинической дерматологии,

– подчеркнула врач.

Ну, если уж ты убежден, что надо таки применить именно зубную пасту – ни в коем случае не оставляй ее на коже на ночь. Максимум – на 30 минут.



Для борьбы с прыщами действительно можно применять зубную пасту, но есть куда лучшие средства / Фото unsplash

Так что же делать, чтобы прыщ быстро исчез

Иоганна Уорд уверяет: лучший способ быстро убрать прыщ – это обработать участок комбинацией:

Салициловой кислоты (которая имеет действие противовоспалительное, антибактериальное, а еще и уменьшает выработку жира),

Ретинола (уменьшает покраснение и контролирует клеточный оборот в коже),

И пероксида бензоила (5%-й раствор хорошо убивает бактерии – более 95% патогенных организмов в прыщах).

"Эти три компонента идеально подходят для быстрого местного лечения и для дальнейшей профилактики", – подытожила дерматолог.