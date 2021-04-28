Готовы поспорить, что ты тоже искал, чем бы себя занять во время карантина. Возможно, начал наконец учить английский язык? Или просмотрел все сезоны "Игры престолов"? Вот наш герой решил совместить приятное с полезным, чем изрядно повеселил пользователей сети.

28-летний Фелипе Кавьер начал создавать образы, вдохновленные различными предметами домашнего обихода: от моющих средств до еды и напитков. Его нестандартное мышление сделало парня популярным в инстаграме, ведь людям нравятся творения Фелипе.

Тебе понравится Мода эпохи пандемии: коллекция "Работа из дома" от канадского бренда – забавные фото

Кто же знал, что губки для мытья посуды и другие, казалось бы, банальные домашние предметы могут вдохновить на целые коллекции одежды. Айда смотреть, что из этого всего вышло.

Любимый латте может выглядеть так

Ценителям коктейля Апероль Шприц посвящается

Когда твой образ напоминает средство для дезинфекции

Лимонная свежесть на все 100%

В таком ярком образе и посуду мыть можно

Средство для мытья посуды вдохновляет на смелые эксперименты

Когда твоё настроение напоминает бокал игристого

Стильный образ дополняет игривость джина

Помыл плиту – оделся максимально стильно

Кондиционер для одежды дарит легкость образу

Черный цвет всегда в тренде

Когда сытный завтрак вдохновил на новый лук

Будь ярким, как пачка любимого печенья

Когда бутылка отбеливателя вдохновляет быть ярким

Если бы Мистер Мускул был человеком, то он должен выглядеть именно так

Губка для мытья посуды может вдохновить на более чем чистую посуду

Как видишь, экспериментировать со стилем значительно проще. Просто посмотри в шкафчики на кухне и ванной. Подозреваем, что ты почерпнешь вдохновение в вещах, которые кажутся тебе обыденными и максимально простыми.