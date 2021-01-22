Коли мовиться про створення меблів, то більшість з нас згадує про шведів з IKEA. Але Men 24 цього разу розповість тобі про бренд Regal Robot. Їхні дизайнери вирішили зробити для одного зі своїх клієнтів справжній ексклюзив. Це робоче місце для медитації Дарта Вейдера. І ти теж про таке мріятимеш після прочитання нашої новини!

Прихильники "Зоряних воєн" готові віддати усе, щоб мати у себе вдома такий робочий простір. Але, на жаль, ми не впевнені, що хлопці з Regal Robot дозволять собі створити ще один такий екземпляр. Тож тобі залишається лише одне: насолоджуватися на Men 24 набором меблів Дарта Вейдера та тихенько зітхати на своєму дивані.

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Під час створення кімнати Дарта Вейдера дизайнери використовували ламіновані столярні вироби. Кутові форми робочого місця підіймаються до неба, немов очікуючи, поки верхня половина опуститься, як це було у фільмі. Тож перехід на темну сторону відбудеться без зайвих зусиль, якщо посидіти трохи за цим робочим місцем.

Видатна майстерність й увага до деталей однозначно сподобалися б Верховному головнокомандувачу імперськими військами. А тобі ми рекомендуємо зайти на сайт Regal Robot, адже там можна придбати безліч крутих аксесуарів, пов'язаних з тематикою "Зоряних воєн".

Камера для медитації Дарта Вейдера – лише один з багатьох предметів у каталозі приголомшливих речей цих хлопців. Тож ти точно знайдеш щось для себе. А поки ми схрестимо пальці в очікуванні переосмислення робочого місця Дарта Вейдера дизайнерами з Regal Robot.

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