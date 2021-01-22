Якщо раніше робота з дому вважалася чимось неймовірним, то зараз, швидше за все, вона міцно і надовго стане частиною нашого життя. Тож дизайнери вирішили створити Nissan Caravan Office Pod – крутий офіс на колесах, побудований на базі фургона японської компанії. Ми на Men 24 уже мріємо про такий!

У рамках концепції фургон NV350 оснастили висувний робочий простір, керований за допомогою смартфона. Тож твій офіс може бути будь-де, де б ти не запаркувався. Ми от на Men 24 серйозно задумалися над тим, що такий офіс на колесах круто було б використовувати десь у Карпатах.

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Для максимальної зручності Nissan Caravan оснащений персональним комп'ютером, а також крутим кріслом Herman Miller. Також є кавоварка, яка допоможе збадьоритися.

Ця портативна робоча установка дає власникам свободу керувати своїм бізнесом у будь-якому місці. Головне – щоб був інтернет. Тим паче що такий варіант дозволить урізноманітнить роботу вдома. Захотілося змінити атмосферу – сів у свій фургон і вибрався попрацювати кудись за місто.

Прозора полікарбонатна підлога офісного відсіку – величезний плюс до повного занурення у природу. Ти можеш, наприклад, припаркувати свій офіс біля річки або озера так, щоб вода текла прямо під ногами. Але в такому випадку варто пам'ятати про ручник, щоб не заїхати у воду з головою.

Зауважимо, що робоче місце призначене не лише для зовнішнього, а й для внутрішнього використання. Тож ти можеш непомітно працювати всередині, відчувши себе справжнім шпигуном.

Найкраще те, що Nissan Caravan Office Pod – це не просто робоча станція на колесах. Ти також можеш отаборитися у ньому. На даху є зона відпочинку з відкидним кріслом і парасолькою. На "балкон" можна піднятися сходами з внутрішньої кімнати.

Що стосується дорожніх можливостей, то фургон справляється як зі звичайним покриттям, так і бездоріжжям. Цьому слід завдячувати системі 4WD, а також електричній системі з інвертором. Тож можна впевнено вибиратися на ньому за місто, щоб попрацювати ближче до природи.

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