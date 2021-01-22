Когда говорится о создании мебели, то большинство из нас вспоминает о шведах из IKEA. Но Men 24 на этот раз расскажет тебе о бренде Regal Robot. Их дизайнеры решили сделать для одного из своих клиентов настоящий эксклюзив. Это рабочее место для медитации Дарта Вейдера. И ты тоже о таком будешь мечтать после прочтения нашей новости!

Сторонники "Звездных войн" готовы отдать все, чтобы иметь у себя дома такой рабочее пространство. Но, к сожалению, мы не уверены, что ребята из Regal Robot позволят себе создать еще один такой экземпляр. Поэтому тебе остается только одно: наслаждаться на Men 24 набором мебели Дарта Вейдера и тихонько вздыхать на своем диване.

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При создании комнаты Дарта Вейдера дизайнеры использовали ламинированные столярные изделия. Угловые формы рабочего места поднимаются к небу, словно ожидая, пока верхняя половина опустится, как это было в фильме. Поэтому переход на темную сторону пройдет без лишних усилий, если посидеть немного за этим рабочим местом.

Выдающееся мастерство и внимание к деталям однозначно понравились б Верховному главнокомандующему имперскими войсками. А тебе мы рекомендуем зайти на сайт Regal Robot, ведь там можно приобрести множество крутых аксессуаров, связанных с тематикой "Звездных войн".

Камера для медитации Дарта Вейдера – лишь один из многих предметов в каталоге потрясающих вещей этих ребят. Поэтому ты точно найдешь что-то для себя. А пока мы скрестим пальцы в ожидании переосмысления рабочего места Дарта Вейдера дизайнерами с Regal Robot.