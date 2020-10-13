"Пощастило каменю": найсексуальніша діджейка України показала, як відпочиває на морі
Спокуслива DJ NANA відпочиває в Єгипті, звідки регулярно постить спокусливі фото. Настя Кумейко хизується спокусливими вигинами, а також гріється на сонечку. Що може бути прекрасніше? Просто глянь на цю русалку.
Сексуальна DJ NANA не лінується тішити своїх підписників розкішними фото з відпочинку. Красуня викладає їх на своєму інстаграмі, а ми на Men 24 показуємо їх тобі.
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Сама Настя жартома написала: "Якби Васнецов писав картини у наш час, то "Нана на камені" виглядала б так".
Підписникам Кумейко надзвичайно припала до душі світлина, тож вони не полінувалися засипати її компліментами:
- "Хороша Нана";
- "Ви прекрасна";
- "Пощастило каменю";
- "Красива фігура дуже-предуже";
- "Це шедевр";
- "Боги зійшли з глузду!";
- "Роман з каменем".
Лови ще одне спекотне фото DJ NANA з відпочинку на морі:
Ти теж не лінуйся. Подивився на гаряче фото Насті, поставив їй лайк і підписався. Вона однозначно заслуговує на твою увагу.
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