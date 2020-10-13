Спокуслива DJ NANA відпочиває в Єгипті, звідки регулярно постить спокусливі фото. Настя Кумейко хизується спокусливими вигинами, а також гріється на сонечку. Що може бути прекрасніше? Просто глянь на цю русалку.

Сексуальна DJ NANA не лінується тішити своїх підписників розкішними фото з відпочинку. Красуня викладає їх на своєму інстаграмі, а ми на Men 24 показуємо їх тобі.

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Сама Настя жартома написала: "Якби Васнецов писав картини у наш час, то "Нана на камені" виглядала б так".

Підписникам Кумейко надзвичайно припала до душі світлина, тож вони не полінувалися засипати її компліментами:

"Хороша Нана";

"Ви прекрасна";

"Пощастило каменю";

"Красива фігура дуже-предуже";

"Це шедевр";

"Боги зійшли з глузду!";

"Роман з каменем".

Лови ще одне спекотне фото DJ NANA з відпочинку на морі:

Ти теж не лінуйся. Подивився на гаряче фото Насті, поставив їй лайк і підписався. Вона однозначно заслуговує на твою увагу.

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