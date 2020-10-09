Найпровокативніша учасниця "Супер Топ-моделі по-українськи" знялася топлес: гаряче фото
Сексуальна та зухвала учасниця проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Настя Леухіна (ХТЗ) шокує користувачів мережі ще до виходу реаліті на екрани. Модель виклала в інстаграм світлину, на якій вона позує топлес, прикриваючи голі груди руками. Men 24 ділиться з тобою цим відвертим фото красуні.
До прем'єри проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" залишаються лічені дні. І з цієї нагоди Men 24 ділиться з тобою гарячим фото Насті Леухіної (ХТЗ), найскандальнішої та найпровокативнішої зірки реаліті.
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Настя під цим відвертим фото спитала у своїх підписників: "Аморал чи естетика". На що майже всі вони відповіли:
- "Однозначно це вогонь";
- "Все-таки естетика";
- "Чарівна";
- "Робиш пожежу".
Але є й винятки:
- "Сумна і незадоволена мармиза";
- "Звичайно, що аморально. Естетика не заключається в оголеному тілі";
- "Така красива, але така гнила всередині. Якби твоя зовнішність розкрила твій внутрішній світ, то ти виглядала б, наче калюжа бруду".
Хай там як, а сміливості Насті Леухінів не бракує. Лови ще відео з бекстейджу, а також тримай кулачки за дівчину, якщо саме вона – твоя фаворитка на "Супер Топ-модель по-українськи".
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