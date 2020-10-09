Сексуальна та зухвала учасниця проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Настя Леухіна (ХТЗ) шокує користувачів мережі ще до виходу реаліті на екрани. Модель виклала в інстаграм світлину, на якій вона позує топлес, прикриваючи голі груди руками. Men 24 ділиться з тобою цим відвертим фото красуні.

До прем'єри проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" залишаються лічені дні. І з цієї нагоди Men 24 ділиться з тобою гарячим фото Насті Леухіної (ХТЗ), найскандальнішої та найпровокативнішої зірки реаліті.

Тобі сподобається Співачка TAYANNA знялася у відвертій сукні відомого українського дизайнера: гаряче фото

Настя під цим відвертим фото спитала у своїх підписників: "Аморал чи естетика". На що майже всі вони відповіли:

"Однозначно це вогонь";

"Все-таки естетика";

"Чарівна";

"Робиш пожежу".

Але є й винятки:

"Сумна і незадоволена мармиза";

"Звичайно, що аморально. Естетика не заключається в оголеному тілі";

"Така красива, але така гнила всередині. Якби твоя зовнішність розкрила твій внутрішній світ, то ти виглядала б, наче калюжа бруду".

Хай там як, а сміливості Насті Леухінів не бракує. Лови ще відео з бекстейджу, а також тримай кулачки за дівчину, якщо саме вона – твоя фаворитка на "Супер Топ-модель по-українськи".

Дивися також Даша Астаф'єва без спідньої білизни похизувалася сексуальними ніжками: гаряче фото