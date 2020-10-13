"Повезло камню": самая сексуальная диджейка Украины показала, как отдыхает на море
Соблазнительная DJ NANA отдыхает в Египте, откуда регулярно постится соблазнительные фото. Настя Кумейко щеголяет соблазнительными изгибами, а также греется на солнышке. Что может быть прекраснее? Просто посмотри на эту русалку.
Сексуальная DJ NANA не ленится радовать своих подписчиков роскошными фото с отдыха. Красавица выкладывает их на своем инстаграме, а мы на Men 24 показываем их тебе.
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Сама Настя шутя написала: "Если бы Васнецов писал картины в наше время, то" Нана на камне "выглядела бы так".
Подписчикам Кумейко чрезвычайно понравилась фотография, поэтому они не поленились засыпать ее комплиментами:
- "Хорошая Нана";
- "Вы прекрасна";
- "Повезло камню";
- "Красивая фигура очень-преочень";
- "Это шедевр";
- "Боги сошли с ума!";
- "Роман с камнем".
Лови еще одно жаркое фото DJ NANA с отдыха на море:
Ты тоже не ленись. Посмотрел на горячее фото Насти, поставил ей лайк и подписался. Она однозначно заслуживает твоего внимания.
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