Самая сексуальная диджейка Украины показала горячие танцы с холодильником: ему завидуют все
Если ты до сих пор не подписан на DJ NANA, то еще не поздно это сделать. Тем более, что эта невероятная красавица такое вытворяет, что просто невозможно быть равнодушным к этому. Так, на днях Настя выложила на своей странице в инстаграме видео, на котором она танцует возле холодильника. Хотели бы мы быть на его месте.
Красавица DJ NANA не устает радовать и соблазнять своих фанатов горячими фото и видео. Бывшая участница девичьего коллектива NikitA опубликовала видео, на котором красавица танцует с холодильником. Men 24 по доброй традиции делится горяченьким с тобой!
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Отметим, что для Насти Кумейко такие видео уже есть доброй традицией. Она просто обожает плясать на своей уютной кухне. Более того, ее лучший партнер – неизменный холодильник. Если верить всем ее комментаторам, то на его месте хотели бы оказаться множество мужчин и даже женщин.
Для соблазнительного танца она выбрала композицию певицы Rihanna "Rude Boy". Слушаем, любуемся и мечтаем о том, чтобы однажды побывать на месте холодильника DJ NANA.
Лови еще и комментарии, которые под этим постом оставили ее фанаты:
- "Без меня не начинай";
- "Я скоро железу в твой холодильник";
- "Самый счастливый холодильник в мире";
- "Очень красива".
А также бонус: еще одно видео с танцами у холодильника от DJ NANA:
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DJ NANA однозначно заслуживает твой лайк и комментарий, поэтому не ленись!