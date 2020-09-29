Если ты до сих пор не подписан на DJ NANA, то еще не поздно это сделать. Тем более, что эта невероятная красавица такое вытворяет, что просто невозможно быть равнодушным к этому. Так, на днях Настя выложила на своей странице в инстаграме видео, на котором она танцует возле холодильника. Хотели бы мы быть на его месте.

Красавица DJ NANA не устает радовать и соблазнять своих фанатов горячими фото и видео. Бывшая участница девичьего коллектива NikitA опубликовала видео, на котором красавица танцует с холодильником. Men 24 по доброй традиции делится горяченьким с тобой!

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Отметим, что для Насти Кумейко такие видео уже есть доброй традицией. Она просто обожает плясать на своей уютной кухне. Более того, ее лучший партнер – неизменный холодильник. Если верить всем ее комментаторам, то на его месте хотели бы оказаться множество мужчин и даже женщин.

Для соблазнительного танца она выбрала композицию певицы Rihanna "Rude Boy". Слушаем, любуемся и мечтаем о том, чтобы однажды побывать на месте холодильника DJ NANA.

Лови еще и комментарии, которые под этим постом оставили ее фанаты:

"Без меня не начинай";

"Я скоро железу в твой холодильник";

"Самый счастливый холодильник в мире";

"Очень красива".

А также бонус: еще одно видео с танцами у холодильника от DJ NANA:

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