23-річна Мішель Андраде потішила своїх підписників не лише тим, що скоро з'явиться її новий кліп. Красуня ще й виклала круте відео, на якому вона бігає по пляжу в купальнику, який чудово підкреслює її неймовірну фігуру. Просто глянь, яка вона крута.

Мішель Андраде виклала на своїй сторінці в інстаграмі миле відео, на якому можна насолодитися неймовірною фігурою крихітки. Men 24 ділиться роликом з тобою, аби ти теж мав можливість побачити чарівну підопічну Потапа.

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Дівчина зізналася, що зйомки кліпу на пісню "tonight" тривали три дні. І це уперше в її житті тривалість знімального процесу перевищувала 25 годин.

"Уже активно триває процес монтажу кліпа. І я вже очікую, яким же буде кліп! Відкрию вам невеликі секрети кліпу: 9 локацій, 11 образів. Цей кліп, який передасть найяскравіші флешбеки літа", – написала вона на своїй сторінці.

Дивися це миле відео, став лайк Мішель та долучайся до коментаторів, які не пошкодували теплих слів для красуні:

"Вау-вау, крихітко. Яка же ти сексі";

"Яка ти офігенна";

"От же ж дупця";

"Нічого собі качок";

"Дуже красива. Так тримати";

"Ти – богиня краси";

"Крута крихітка";

"Найчарівніша".

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Залишилося лише дочекатися на кліп. Підозрюємо, що він буде таким же спекотним як і ця мила болівійка.