Правда, это было давно – в период с 1969 по 1972. Сейчас, в уже третьем десятилетии третьего тысячелетия, идея возвращения людей на Луну и вообще углубления ее исследования приобретает все большую актуальность.

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Для чего человечеству нужна Луна

Для чего? Сначала там, разумеется, будут исследовательские базы, но со временем полеты на Луну могут стать обычным делом. И вот несколько самых обсуждаемых вариантов, как человечество может приспособить Луну к своим потребностям:

Космический порт для полетов на дальние расстояния (с Луны гравитационно стартовать значительно легче, чем с Земли).

Центр наблюдений за Вселенной (отсутствие атмосферы делает Луну очень благоприятным местом для расположения системы телескопов, особенно на обратной стороне – где будет покой от шумов, поступающих с Земли).



Но больше всего, пожалуй, Луна интересна как новое поле для туризма / Фото unsplash

Развлекательный центр (новая отрасль туризма, космического, которая уже начала развиваться – это ведь не только о полетах в невесомости, но и, например, о невероятно высоких прыжках, которые может делать человек на поверхности Луны, и о новом витке развития спортивных соревнований и рекордов, и о парках невиданных доселе аттракционов, и еще о многом-многом другом).

Причем это уже давно не звучит как фантастика. Вспомни, когда люди только начинали осваивать воздухоплавание, когда только начинали строить первые железнодорожные пути – как это звучало тогда?

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Как что-то дорогое и бесперспективное. Но в итоге мы получили совсем иное! Уверены, в космической области будет так же.

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