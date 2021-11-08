Не став винятком останній пост красуні, на якому вона позує у спокусливій білизні, а також топлес. Деякі кадри Сінді Прадо зробила на фоні каміна. Будемо вважати, що це вона натякає на те, що готова до сезону опалення.
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"Він називав мене отрутою. Одні з моїх найулюбленіших фото, зроблених Меган Батсон", – написала Сінді під публікацією.
Мусимо зізнатися, що ми дуже і дуже заздримо Меган. Їй вдалося наживо побачити усе те, чим модель розбурхує свою мільйонну армію фанатів. А поки лови найкращі коментарі, після чого насолоджуйся порцією спокуси від красуні:
- "Надзвичайна крихітка";
- "Ти просто справжнє полум'я";
- "Я закоханий у твою красу";
- "Яка ж ти спекотна, Сінді";
- "Неймовірно приголомшлива. Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Найсексуальніша дівчина у мережі";
- "Сінді, виходь за мене".
Гарячі фото Сінді Прадо неабияк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Прадо
Гарячі фото Сінді Прадо неабияк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Прадо
Гарячі фото Сінді Прадо неабияк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Прадо
Гарячі фото Сінді Прадо неабияк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Прадо
Гарячі фото Сінді Прадо неабияк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Прадо
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Модель Сінді Прадо викликає непідробний захват. Тож тобі ми рекомендуємо приєднатися до її мільйонної армії фанатів. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися свіженькими фото, які регулярно викладає у мережі красуня!