Не стал исключением последний пост красавицы, на котором она позирует в соблазнительном белье, а также топлес. Некоторые кадры Синди Прадо сделала на фоне камина. Будем считать, что это она намекает на то, что готова к сезону отопления.
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"Он называл меня ядом. Одни из моих любимых фото, сделанных Меган Батсон", – написала Синди под публикацией.
Должны признаться, что мы очень и очень завидуем Меган. Ей удалось вживую увидеть все то, чем модель будоражит свою миллионную армию фанатов. А пока лови лучшие комментарии, после чего наслаждайся порцией соблазна от красавицы:
- "Чрезвычайная крошка";
- "Ты просто настоящее пламя";
- "Я влюблен в твою красоту";
- "Какая же ты жаркая, Синди";
- "Невероятно потрясающая. От тебя просто невозможно оторвать взгляда";
- "Самая сексуальная девушка в сети";
- "Синди, выходи за меня".
Горячие фото Синди Прадо изрядно взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Прадо
Горячие фото Синди Прадо изрядно взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Прадо
Горячие фото Синди Прадо изрядно взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Прадо
Горячие фото Синди Прадо изрядно взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Прадо
Горячие фото Синди Прадо изрядно взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Прадо
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Модель Синди Прадо вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы рекомендуем присоединиться к ее миллионной армии фанатов. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться свеженькими фото, которые регулярно выкладывает в сети красавица!