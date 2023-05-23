Це факт, що нам усім потрібно навчитися доглядати за своєю шкірою. Дізнайся, які продукти найкраще їй підходять, а які – ні, або які інгредієнти її подразнюють. Але проблема в тому, що існує так багато порад, думок і можливостей, що іноді важко визначити, що є реальністю, а що – міфом.

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А міфи – це марна трата часу, вони можуть завдати шкоди, яку важко виправити, або просто дати тобі інформацію, яка не працює і не дасть результатів, на які ти розраховуєш.

Зверни увагу! Догляд за шкірою потрібен, навіть якщо ти молодий і тебе ще не турбують зморшки, пігментні плями чи інші проблеми, але починати потрібно з правильної інформації.

1. Правильний крем збереже шкіру молодою

Згідно зі статтею в Harvard Health, існує багато продуктів, які стверджують, що вони є джерелом молодості та допоможуть тобі уникнути зморшок та інших ознак старіння. Багато з цих продуктів дійсно можуть допомогти, особливо ті, що містять ретиноєву кислоту. Але те, що тобі дійсно потрібно і що допоможе зберегти твою шкіру молодою і здоровою на довше, – це крем для захисту проти сонця та відмова від куріння.



Не варто шукати крем, який збереже шкіру молодою / Фото drobotdean

2. Крем проти сонця потрібен тоді, коли воно світить

Багато людей думають, що їм потрібно наносити крем проти сонця тільки тоді, коли вони збираються вийти на вулицю і провести час на свіжому повітрі, або коли дуже сонячно. Але насправді ти завжди повинен наносити його. Навіть якщо ти не збираєшся виходити на вулицю. Такі речі, як світло від екрана комп'ютера чи телефона, також можуть пошкодити твою шкіру, а ультрафіолетові промені впливають на неї, навіть якщо день похмурий.

3. Шоколад і жирна їжа викликають прищі

За даними Гарвардського інституту здоров'я, насправді немає чітких доказів того, що певні продукти можуть викликати акне. Натомість слід дотримуватися здорової дієти з високим вмістом поживних речовин, які допомагають підтримувати здорову шкіру, а не демонізувати певні продукти лише тому, що ти чув, що вони викликають акне.

З іншого боку, важливо знати, що існує багато причин виникнення акне, і що зосередження уваги лише на їжі може призвести до того, що вони залишаться без уваги, а проблема залишиться.

4. Потрібні дорогі продукти для догляду за шкірою

За даними Health.com, існує думка, що коли мова йде про засоби для догляду за шкірою, то найдорожчі з них – найкращі і дають приголомшливий результат, але це не так. Ціна – це не найголовніше. Натомість тобі слід звернути увагу на формулу та інгредієнти, які вони містять. Так, ти можеш знайти у супермаркеті значно дешевші продукти з тими ж корисними інгредієнтами.

5.Питна вода зберігає шкіру зволоженою

Журнал Forbes стверджує, що, хоча вода необхідна для підтримання тіла зволоженим і здоровим, це не єдине, що потрібно для зволоження шкіри. Говард Собел, доктор медицини з лікарні Ленокс Хілл дав пораду.



Недостатньо просто пити воду, щоб зволожувати шкіру / Фото senivpetro

"Найкращий спосіб підтримувати шкіру зволоженою – уникати сухого повітря (або використовувати зволожувач), використовувати м'які мийні засоби і щодня користуватися зволожувальним кремом або інгредієнтами, які допомагають утримувати вологу в шкірному бар'єрі, наприклад, гіалуроновою кислотою", – каже він.

6. Якщо жирна шкіра, то не потрібен зволожувальний крем

Реальність така, що жирна шкіра не зволожена, і може статися так, що шкіра фактично зневоднена, і це призводить до збільшення вироблення шкірного сала, щоб компенсувати це. Тому важливо використовувати хороший зволожувальний крем, який дозволить всьому бути більш збалансованим, і шкіра буде виглядати і почуватися краще.

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