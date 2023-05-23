Это факт, что нам всем нужно научиться ухаживать за своей кожей. Узнай, какие продукты лучше ей подходят, а какие – нет, или какие ингредиенты ее раздражают. Но проблема в том, что существует так много советов, мыслей и возможностей, иногда трудно определить, что является реальностью, а что – мифом.

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А мифы – это пустая трата времени, они могут нанести ущерб, который трудно исправить, или просто дать тебе информацию, которая не работает и не даст результатов, на которые ты рассчитываешь.

Обрати внимание! Уход за кожей нужен, даже если ты молод и тебя еще не беспокоят морщинки, пигментные пятна или другие проблемы, но начинать нужно с правильной информации.

1. Правильный крем сохранит кожу молодой

Согласно статье в Harvard Health, существует много продуктов, которые утверждают, что они являются источником молодости и помогут тебе избежать морщин и других признаков старения. Многие из этих продуктов действительно могут помочь, особенно содержащие ретиноевую кислоту. Но то, что тебе действительно нужно и что поможет сохранить твою кожу молодой и здоровой на дольше, – это крем для защиты от солнца и отказ от курения.



Не стоит искать крем, который сохранит молодую кожу / Фото drobotdean

2. Крем против солнца нужен тогда, когда оно светит

Многие думают, что им нужно наносить крем против солнца только тогда, когда они собираются выйти на улицу и провести время на свежем воздухе, или когда очень солнечно. Но на самом деле ты всегда должен его наносить. Даже если ты не собираешься выходить на улицу. Такие вещи, как свет от экрана компьютера или телефона, также могут повредить твою кожу, а ультрафиолетовые лучи влияют на нее, даже если день пасмурный.

3. Шоколад и жирная пища вызывают прыщи

По данным Гарвардского института здоровья, на самом деле нет четких доказательств того, что некоторые продукты могут вызвать акне. Вместо этого следует соблюдать здоровую диету с высоким содержанием питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровую кожу, а не демонизировать определенные продукты только потому, что ты слышал, что они вызывают акне.

Кроме того, важно знать, что существует много причин возникновения акне, и что сосредоточение внимания на еде может привести к тому, что они останутся без внимания, а проблема останется.

4. Нужны дорогостоящие продукты по уходу за кожей

По данным Health.com, существует мнение, что когда речь идет о средствах по уходу за кожей, то самые дорогие из них – самые лучшие и дают потрясающий результат, но это не так. Цена – это не самое главное. Зато тебе следует обратить внимание на содержащиеся в них формулу и ингредиенты. Да, ты можешь найти в супермаркете гораздо более дешевые продукты с теми же полезными ингредиентами.

5. Питьевая вода сохраняет кожу увлажненной

Журнал Forbes утверждает, что хотя вода необходима для поддержания тела увлажненным и здоровым, это не единственное, что нужно для увлажнения кожи. Говард Собел, доктор медицины из больницы Ленокс Хилл дал совет.



Недостаточно просто пить воду, чтобы увлажнять кожу / Фото senivpetro

"Лучший способ поддерживать кожу увлажненной – избегать сухого воздуха (или использовать увлажнитель), использовать мягкие моющие средства и ежедневно пользоваться увлажняющим кремом или ингредиентами, которые помогают удерживать влагу в кожном барьере, например гиалуроновой кислотой", – говорит он.

6. Если жирная кожа, то не требуется увлажняющий крем

Реальность такова, что жирная кожа не увлажнена, и может произойти так, что кожа фактически обезвожена, и это приводит к увеличению выработки кожного сала, чтобы компенсировать это. Поэтому важно использовать хороший увлажняющий крем, который позволит всему быть более сбалансированным, и кожа будет выглядеть и чувствовать себя лучше.

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