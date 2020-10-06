Якщо ти хочеш мати чудовий вигляд восени, то потрібно не лише потурбуватися про свій гардероб, а й про зовнішній вигляд. Ми поділимося з тобою кількома порадами, які допоможуть доглядати за шкірою обличчя восени.

Вітер і різкі перепади температури не надто позитивно вплинуть на стан твоєї шкіри. Тож восени її обов'язково потрібно захищати. Читай на Men 24 кілька порад, які допоможуть доглянути за шкірою обличчя восени.

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1. Захисти обличчя

Почнемо з того, що в холодну пору року слід вмиватися не відразу перед виходом з дому, а бодай за годину до того. Адже твоя шкіра страждає не лише від морозу, а й різких перепадів температури. А всі ми знаємо, що ранки восени теплими уже не назвеш.

Використовуй також живильні креми. Їх теж варто нанести не пізніше, ніж за годину до виходу з помешкання.



Використовуй живильний крем для обличчя / Фото balding beards

2. Захисти руки

Ми, звичайно ж, надіємося, що ти вже це робиш, адже регулярне миття рук і використання антисептиків не надто позитивно впливає на їхню шкіру.

Використанням зволожувального крему для рук ти не лише захистиш їх від сухості, а й врятуєш від впливу холодного повітря.



Твої руки теж потребують живильного крему / Фото Taylor Harford

3. Захищай губи

Не потрібно плутати бальзами для губ з жіночою помадою. Між ними спільний лише формфактор, і то не завжди.

Бальзам для губ захистить їх від обвітрювання, а також допоможе виглядати здоровими.

4. Використовуй скраб

Також потрібно турбуватися, аби твоя шкіра в холодну пору року не втрачала свою еластичність.

Раз на тиждень можеш використовувати скраби, аби відлущити відмерлі клітини.



Використовуй раз на тиждень скраб для обличчя / Фото istock

5. Не зловживай душем

У холодну пору року приймати душ варто не більше, ніж 10 хвилин. Цього часу буде цілком достатньо для того, аби покупатися. А от зловживання душем може негативно вплинути на твою шкіру.

Якщо надто довго стояти у душі, твоя шкіра втрачатиме жир, який захищає та живить її.



Не стій у душі надто довго / Фото adobestock

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Також не варто забувати про збалансоване харчування та здоровий сон. Вони вкупі з порадами з догляду дозволять тобі не переживати за зовнішній вигляд своєї шкіри.

