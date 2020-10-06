Если ты хочешь выглядеть превосходно осенью, то нужно не только позаботиться о своем гардеробе, но и о внешнем виде. Мы поделимся с тобой несколькими советами, которые помогут ухаживать за кожей лица осенью.

Ветер и резкие перепады температуры не слишком положительно повлияют на состояние твоей кожи. Поэтому осенью ее обязательно нужно защищать. Читай на Men 24 несколько советов, которые помогут присмотреть за кожей лица осенью.

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1. Защитите свое лицо

Начнем с того, что в холодное время года следует умываться не сразу перед выходом из дома, а хотя бы за час до того. Ведь твоя кожа страдает не только от мороза, но и резких перепадов температуры. А все мы знаем, что утра осенью теплыми уже не назовешь.

Используй также питательные кремы . Их тоже следует нанести не позднее, чем за час до выхода из дома.



Используй питательный крем для лица / Фото balding beards

2. Защити руки

Мы, конечно же, надеемся, что ты это делаешь, ведь регулярное мытье рук и использование антисептиков не слишком положительно влияет на их кожу.

Использованием увлажняющего крема для рук ты не только защитишь их от сухости , но и спасешь от воздействия холодного воздуха.



Твои руки тоже нуждаются в питательном креме / Фото Taylor Harford

3. Защищай губы

Не нужно путать бальзамы для губ с женской помадой. Между ними общий только форм-фактор, и то не всегда.

Бальзам для губ защитит их от обветривания , а также поможет выглядеть здоровыми.

4. Используй скраб

Также нужно беспокоиться, чтобы твоя кожа в холодное время года не теряла свою эластичность.

Раз в неделю можешь использовать скрабы , чтобы отшелушить отмершие клетки.



Используй раз в неделю скраб для лица / Фото istock

5. Не злоупотребляй душем

В холодное время года принимать душ следует не более 10 минут. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы искупаться. А вот злоупотребление душем может негативно повлиять на твою кожу.

Если слишком долго стоять в душе, твоя кожа будет терять жир, который защищает и питает ее .



Не стой в душе слишком долго / Фото adobestock

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