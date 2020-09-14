Осінь – надзвичайно примхлива пора року, коли за одягом і взуттям потрібно доглядати значно ретельніше. Регулярні дощі, різкі перепади температури та бруд можуть завдати шкоди твоєму улюбленому взуттю. Ми ж розповімо, як правильно за ним доглядати, аби зекономити не лише гроші, а й вберегти нерви.

Хороше та якісне взуття потребує ретельного догляду. Восени це твердження набуває ще більшої актуальності. Читай на Men 24 поради, які допоможуть правильно доглядати за взуттям восени.

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Мий брудне взуття відразу

Восени слід виробляти нові звички, які допоможуть зберегти зовнішній вигляд твого взуття. Зокрема, мовиться про необхідність відразу ж мити його щойно воно забрудниться.

Аби позбутися бруду, можна витерти взуття вологою губкою. Вироби зі шкіри можна просто сполоснути під проточною водою та відтерти бруд за допомогою щітки.

Що стосується замші, то вона надзвичайно делікатна та потребує лише місцевої чистки: пройдися по плямі вологою ганчіркою та використайте щітку.



Прибери зайвий бруд зі взуття та помий його / Фото istock

Не суши біля батареї

Одна з найпоширеніших помилок, яка скорочує термін експлуатації взуття. Якщо ти хочеш, щоб взуття прослужило довше – забудь про сушку біля батареї.

Жар від батареї може деформувати гумову підошву, а також стає причиною розсихання взуття. Якщо нехтувати цим правилом, то не варто дивуватися, що твої улюблені черевики не тримають ноги в теплі, а також пропускають воду.

Для сушки взуття краще використати електричну сушарку або ж напхати всередину кульки з газети та залишити на ніч.



Для сушки взуття краще використати електричну сушарку / Фото bargain

Різний матеріал – різні щітки

Надзвичайно важливо мати у своєму арсеналі різні щітки. Вони дозволять не лише прибрати зайвий бруд з улюбленої пари взуття, а й не понищити матеріал, з якого вона виготовлена.



Для різного типу матеріалу потрібно мати різні щітки / Фото TvJam

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Обробляй потертості фарбою

Обдерті носики та задники потрібно обробляти спеціальною фарбою. Нею ж можна усувати сліди, які на твоїх черевиках залишає негода. Такий підхід дозволить освіжити зовнішній вигляд взуття та довше зберігати його у "робочому" стані.

Можеш використовувати аерозолі, креми або ж рідини. Головне – підібрати фарбу під певний тип матеріалу, аби досягнути бажаного результату.



Не лінуйся обробляти взуття спеціальною фарбою / Фото homelyblog

Зберігай правильно

Взуття не можна зберігати брудним і мокрим, аби не утворювався грибок і не нищилися матеріали. Перед тим як ховати взуття, потрібно його добряче помити, очистити та висушити. Шкіряні черевики оброби кремом, аби пом'якшити їх.

Також бажано напхати взуття кульками з газетами, аби воно не втрачало свою форму з часом. І не забувай про хорошу вентиляцію.



Перед зберіганням слід нанести на взуття фарбу / Фото shutterstock

Ці прості поради допоможуть зробити все можливе для того, щоб твоє улюблене взуття прослужило тобі якомога довше. Це дозволить зекономити свій час і гроші!