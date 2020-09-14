Осень – очень капризное время года, когда за одеждой и обувью нужно ухаживать более тщательно. Регулярные дожди, резкие перепады температуры и грязь могут нанести вред твоей любимой обуви. Мы же расскажем, как правильно за ней ухаживать, чтобы сэкономить не только деньги, но и уберечь нервы.

Хорошая и качественная обувь требует тщательного ухода. Осенью это суждение приобретает еще большую актуальность. Читай на Men 24 советы, которые помогут правильно ухаживать за обувью осенью.

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Мой грязную обувь сразу

Осенью следует вырабатывать новые привычки, которые помогут сохранить внешний вид твоей обуви. В частности, говорится о необходимости сразу же мыть ее только она испачкается.

Чтобы избавиться от грязи, можно вытереть обувь влажной губкой . Изделия из кожи можно просто сполоснуть под проточной водой и оттереть грязь с помощью щетки.

Что касается замши, то она чрезвычайно деликатная и требует только местной чистки: пройдись по пятну влажной тряпкой и используйте щетку.



Убери лишний грязь с обуви и помой ее / Фото istock

Не суши у батареи

Одна из самых распространенных ошибок, которая сокращает срок эксплуатации обуви. Если ты хочешь, чтобы обувь прослужила дольше – забудь о сушке у батареи.

Жар от батареи может деформировать резиновую подошву, а также становится причиной рассыхание обуви . Если пренебрегать этим правилом, то не стоит удивляться, что твои любимые ботинки не будут держать ноги в тепле, а также будут пропускать воду.

Для сушки обуви лучше использовать электрическую сушилку или напихать внутрь шарики из газеты и оставить на ночь.



Для сушки обуви лучше использовать электрическую сушилку / Фото bargain

Разный материал – разные щетки

Очень важно иметь в своем арсенале различные щетки. Они позволят не только убрать лишнюю грязь с любимой пары обуви, но и не испортить материал, из которого она изготовлена.



Для разного типа материала нужно иметь разные щетки / Фото TvJam

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Обрабатывай потертости краской

Ободранные носики и задники нужно обрабатывать специальной краской. Ею же можно устранять следы, которые на твоих ботинках оставляет непогода. Такой подход позволит освежить внешний вид обуви и дольше сохранять ее в "рабочем" состоянии.

Ты можешь использовать аэрозоли, кремы или жидкости. Главное – подобрать краску под определенный тип материала , чтобы достичь желаемого результата.



Не ленись обрабатывать обувь специальной краской / Фото homelyblog

Храни правильно

Обувь нельзя хранить грязной и мокрой, чтобы не образовывался грибок и не уничтожались материалы из которых она изготовлена. Перед тем как прятать обувь, нужно ее хорошенько помыть, очистить и высушить. Кожаные ботинки обработай кремом, чтобы смягчить их.

Также желательно набить обувь шариками с газет ы , чтобы она не теряла свою форму со временем. И не забывай о хорошей вентиляции.



Перед хранением следует нанести на обувь краску / Фото shutterstock