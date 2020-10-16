Сорочка уже давно перестала бути атрибутом суто ділового стилю. Її носять як на офіційні заходи, так і на щодень. Але мало чоловіків задумуються над тим, що лише правильний догляд за сорочкою дозволить їй прослужити якомога довше. Men 24 поділиться з тобою кількома порадами, які допоможуть носити улюблену сорочку якомога довше.

Почнемо з того, що у базовому гардеробі у тебе обов'язково має бути кілька однотонних сорочок. Якщо ти офісний клерк – вони мають бути одного кольору, аби не порушувати дрес-код компанії. То як носити сорочку так, щоб вона прослужила якомога довше? Men 24 знає відповідь на це запитання.

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Міняй сорочку щодня

Ідеальний варіант – одна сорочка на кожен робочий день. Якщо дрес-код у компанії не надто строгий, то ти можеш варіювати білі та світло-блакитні сорочки. Це дозволить не виглядати кожного дня однаково, а також не перейматися, що тебе журитимуть через невідповідний зовнішній вигляд.

Не менш важливим є й питання гігієни. Пам'ятай про те, що тканина вбирає аромати та рідини, які виділяє твоє тіло. Тож носити одну і ту ж сорочку цілий тиждень зовсім не варто.

Тим паче чергування сорочок дозволить їм прослужити якомога довше.



Сорочку бажано міняти кожного дня / Колаж 24 каналу

Розумне прання

Тобі знайома ситуація, коли ти цілий тиждень "збираєш" білі сорочки, щоб нарешті їх випрати. І робиш ти це тому, що минулого разу невдало виправ свою робочу сорочку з червоною футболкою, і вона стала рожевою.

Ми рекомендуємо більше не чекати. Для прання, а у твоєму випадку освіження, сорочки достатньо буде 30-хвилинного режиму. Якщо ти не посадив жодну пляму, то й перейматися немає потреби. Сорочка випереться, отримає свіжий аромат і тішитиме тебе далі.

Якщо ж ти переш сорочку з іншим одягом, то потурбуйся про те, щоб барабан машинки не був переповненим. Це може стати причиною того, що твоя сорочка буде надто пом'ята, тож доведеться її значно довше прасувати. Та й перевантажувати пральну машину – погана ідея. Так вона прослужить менше!



Рекомендуємо освіжувати сорочки на швидкому режимі прання / Фото adobestock

Уникай хімчисток

Ми чудово тебе розуміємо: прання та прасування – не найкращі заняття. Але повір, хімчистка може стати справжнім випробуванням для твоєї улюбленої сорочки. По-перше, це дорого. По-друге, тобі потрібно витратити час, аби заїхати у хімчистку з сорочками та по сорочки. По-третє, хімія для сухого очищення має властивість скорочувати термін життя усього одягу. Пам'ятай про це!



Замість хімчисток віддавай перевагу громадським пральням / Фото adobestock

Прасуй

Не будь лінивою задницею та почни нарешті прасувати сорочки. Використовуй пару та пройдися по сорочці від А до Я. До слова, прасування дозволяє не лише повернути чудовий вигляд сорочці, а й дає можливість добряче розслабитися. Воно не дивно, адже ти концентруєшся лише на процесі, аби не обпектися та не пропустити жодного "пом'ятого" клаптика.



Не лінуйся прасувати сорочку / Фото istock

Розвішуй сорочки

Жартують, що на сорочку достатньо подихати, аби вона пом'ялася. Тож ми наполегливо рекомендуємо вішати їх у шафу відразу після прасування. Це дозволить не лише зберегти зовнішній вигляд вбрання, а й зекономити собі потім час.



Розвішуй сорочки, щоб вони не пом'ялися / Фото pexels

Якщо ти дотримуватимешся наших порад, твої сорочки служитимуть довше, а ти зекономиш свій дорогоцінний час!

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