Казалось бы, лето уже давно прошло, а мы здесь о каких-то мужских плавках рассказываем. Но мы все прекрасно понимаем, что именно сейчас – лучшее время для отдыха на море. Тем более, что цены на туры очень сладкие. Итак, что о мужчине может рассказать длина его плавок читай на Men 24.

Оказывается, мужские плавки могут рассказать об их носителе гораздо больше, чем кажется. Поэтому Men 24 рекомендует пересмотреть свой гардероб, вытянуть плавки и внимательно читать.

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1. Очень короткие плавки (брифы)

Они свидетельствуют о том, что у тебя идеальная фигура. Или тебе просто плевать на все и на всех . Но у этих плавок определенный нюанс. Они не прощают лени во время посещения тренажера. Все увидят, что ты регулярно пропускал день ног, не качал ягодицы, а сосредоточивал внимание только прессу и бицепсам.



Короткие плавки свидетельствуют о том, что ты – фанат спортзала / Фото GQ

2. Обтягивающие плавки-боксеры

Хотя они выглядят скромнее, но все равно остаются привилегией спортивных мужчин. Поэтому фанатам обтягивающих плавок-боксеров тоже стоит следить за своей физической формой , чтобы не выглядеть жалко на пляже.



Плавки-боксеры тоже присущи спортсменам / Фото GQ

3. Шорты с длиной до середины бедра

Что скажут такие плавки о мужчине? А то, что у него аккуратно сложенные носки, стильная обувь, деловой костюм. И все это вежливо ждет его у берега. А сам он – тот еще педант.



Шорты с длиной до середины бедра носят педанты / Фото GQ

4. Шорт ы -"гавайки"

Этот мужчина или серфер, или очень хочет, чтобы все думали, что он забыл дома доску для катания. А еще он курит вейп, приходит на пляж "почиллить", сыграть во фрисби и выпить несколько коктейлей. Оно и неудивительно, ведь плавать в шортах- "гавайках" не так удобно.



Шорт ы -"гавайки" намекают о том, что ты – серфер / Фото GQ

5. Шорты по колено

Такие плавки, если можно их так назвать, можно увидеть на мужчине, который пришел на пляж, чтобы почитать . И чтобы очень не заморачиваться, он надевает удобные кеды, одевает поло и идет на ужин со своей любимой в ресторан у моря.



Шорты до колен подойдут тем, кто пришел на пляж отдохнуть / Фото GQ

6. Плавки на резинке до середины бедра

Такие плавки свидетельствуют о том, что перед нами тот еще пловец . Он не пропустит ни одного случая окунуться в воду. Даже тогда, когда всем она холодная, – ему как раз идеальна. Поэтому и плавки могут выглядеть не слишком новыми. Но он в шутку всем будет говорить: "Ох, они увидели уже полмира". И это правда, ведь такие плавки хоть и старые, но стали верными друзьями в путешествиях.



Плавки на резинке до середины бедра увидели больше мира, чем ты / Фото GQ

Ну что же, надеемся, что этот материал вдохновил тебя на отпуск. Поэтому, если можешь его взять – не откладывай до последнего момента. В Анталии, к примеру, сейчас 25, а в Шарм-эль-Шейхе все +30!