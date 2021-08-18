Крошечное бикини Дуа Липы едва прикрывает ее грудь. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала более миллиона лайков, и это число постоянно растет.

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Смелый образ певицы безумно понравился ее подписчикам. Об этом свидетельствует очень много комментариев, которые ей оставили под постом. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Горячая, милая и самая лучшая";
  • "Летняя фея";
  • "Вау, чрезвычайно";
  • "Это бикини станет культовым";
  • "Моя крошка";
  • "Настоящая королева";
  • "Девочка, которая ты красивая";
  • "Я люблю тебя".

Дуа Липа снялась в бикини
Дуа Липа снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Дуа Липы

Горячие фото Дуа Липы взбудоражили сеть
Горячие фото Дуа Липы не на шутку взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Дуа Липы

Крошечное бикини чуть прикрыло грудь Дуа Липы
Крошечное бикини едва прикрыло грудь Дуа Липы / Фото с инстаграма Дуа Липы

Вместе с Дуа Липо отдыхали ее подруги
Вместе с певицей перед камерой позировали ее подруги / Фото с инстаграма Дуа Липы

Подпишись на певицу Дуа Липу
Подпишись на певицу Дуа Липу / Фото с инстаграма Дуа Липы

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Дуа Липа однозначно стоит твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем подписаться на сексуальную певицу. Подозреваем, что впереди нас ожидает еще очень много горячих фото звезды.