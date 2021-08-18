Крошечное бикини Дуа Липы едва прикрывает ее грудь. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала более миллиона лайков, и это число постоянно растет.
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Смелый образ певицы безумно понравился ее подписчикам. Об этом свидетельствует очень много комментариев, которые ей оставили под постом. Традиционно лови лучшие из них:
- "Горячая, милая и самая лучшая";
- "Летняя фея";
- "Вау, чрезвычайно";
- "Это бикини станет культовым";
- "Моя крошка";
- "Настоящая королева";
- "Девочка, которая ты красивая";
- "Я люблю тебя".
Дуа Липа снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Дуа Липы
Горячие фото Дуа Липы не на шутку взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Дуа Липы
Крошечное бикини едва прикрыло грудь Дуа Липы / Фото с инстаграма Дуа Липы
Вместе с певицей перед камерой позировали ее подруги / Фото с инстаграма Дуа Липы
Подпишись на певицу Дуа Липу / Фото с инстаграма Дуа Липы
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Дуа Липа однозначно стоит твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем подписаться на сексуальную певицу. Подозреваем, что впереди нас ожидает еще очень много горячих фото звезды.