На карантине Крис Хемсворт не слишком скучал. Он ежедневно работал над своим телом, наращивая мышцы. И именно они стали головной болью дублера, актера и личного тренера Бобби Голланда Хантона. Каскадер признался, что не может дождаться, когда исполнитель роли Тора прекратит тренироваться так много!

В интервью подкасту Fitzy and Wippa каскадер Тора Бобби Холланд Хантон рассказал о том, что не успевает за прогрессом Криса Хемсворта. Актер настолько увлекся наращиванием мышц для съемок в фильме "Тор: Любовь и гром", который запланирован на 2022 год, что его дублер просто не знает, что с этим делать.

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Я много тренируюсь с ним, мы тренируемся все время, придерживаемся одной диеты и выполняем одни и те же упражнения. Я никогда не видел его таким большим, поэтому мне также нужно быть большим, чем когда-либо, что является проблемой, с которой я борюсь,

– рассказал он.

Крис Хемсворт продолжает непрерывно тренироваться

Более того: пока все восхищаются рельефом Криса Хемсворта, Бобби Холланд Хантон думает, что ему еще нужно сделать, чтобы догнать Тора. Он также отметил, что не так уж и просто ходить со всей этой горой мышц.

Отметим, что Хантон – каскадер Хемсворта в течение многих лет. Именно он отвечает за съемки самых опасных сцен с участием австралийского актера в киновселенной Marvel. Также Хантона можно увидеть в фильмах "В сердце моря" (2015) и " Тайлер Рейк: Операция по спасению " (2020).

Кадры из фильма " Тайлер Рейк: Операция по спасению ", на которых можно увидеть дублера Хемсворта

"Тор: Любовь и гром" пока снимается в Австралии . Кроме Хемсворта, в фильме также появятся Натали Портман и Крис Пратт. Злодея в ленте сыграет автор Кристиан Бейл. Режиссером нового фильма Marvel стал Тайка Вайтити, который уже работал над картиной "Тор: Рагнарёк " (2018).

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