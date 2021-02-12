Звичайно ж, поки Україну щедро засипає снігом, думати про поїздки на мотоциклах – не найкраща ідея. Але можна трохи помріяти про тепло та весну, коли можна буде нарешті вивезти свій байк з гаража. Або помріяти про новий байк. Ось, наприклад, про такий Ducati Scrambler.

Філіппо Барбакан з Officine RossoPuro створив позашляховий Ducati Scrambler 1100. Для цього він об'єднав 1100 з ручними деталями та Desert Sled, створивши спортивну модель подвійного призначення у ретро-стилі.

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Базується Officine RossoPuro на Адріатичному узбережжі Італії. Філіппо Барбакан відомий своїми стильними моделями Moto Guzzi. Але коли Ducatti передав йому Scrambler 1100 для налаштування, він вхопився за можливість. В основному тому, що ця концепція якийсь час крутилася в його голові.



Майстерня Officine RossoPuro взялася за Ducati Scrambler 1100

З самого початку ідея полягала в тому, щоб створити універсальний байк найвищого рівня, що також є тенденцією, якій я найбільше присвячую себе в останні роки. Крім постійних експериментів, які, на мій погляд, є основою налаштування, залишається фундаментальна ідея про те, що байк існує для використання,

– пояснює Філіппо.

Першим у списку доопрацювань був підйом Scrambler 1100 для збільшення дорожнього просвіту та підвищення стійкості. Філіппо зняв "скальп" з довшої вилки та заднього амортизатора Desert Sled, і налаштував їх зсередини, щоб компенсувати вагу більшого байка. Стандартну передню маточину замінили на 21-дюймовий алюмінієвий обід, а обидва колеса обгорнули універсальною гумою Pirelli Scorpion Rally STR.



Взули колеса у гуму Pirelli Scorpion Rally STR

Філіппо прагнув до того, щоб великі снігоходи "володіли сильним духом бездоріжжя, маючи при цьому акуратну й особливу естетику", але OEM-підрамник з низькою посадкою не відповідав цій концепції. Тому він виготовив новий блок з болтовим кріпленням, слідуючи класичній гратчастій конструкції та збільшивши при цьому висоту сидіння. Це також означало, що довелося переміщати купу електронних компонентів, тому Філіппо трохи переробив проводку та встановив компактну літій-іонну батарею.

Далі був кузов. Зниження ваги було пріоритетом, тому всі елементи виготовили вручну з алюмінію, починаючи з паливного бака.



Елементи кузова виготовили вручну з алюмінію

Це був найскладніший елемент, з огляду на наявність у ньому великого паливного насоса, а також форми рами,

– зауважив Філіппо.

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Він прагнув отримати не лише привабливий байк, а й з хорошим запасом ходу. Тож байк повинен залишатися містким. Філіппо належить до старої школи. Спочатку він побудував глиняну модель бака, а потім уже брався за метал. Інші елементи роботи охоплюють передній обтічник і задні бічні панелі, які акуратно доповнюють передні бічні панелі Scrambler 1100.



Паливний бак побудували з нуля

В обтічнику використовується стандартна фара Ducati, адже вона ідеально поєднується з загальним стилем мотоцикла. Фактично, весь кокпіт є стоковим, разом з набором вторинних ручних захистів Ducati Scrambler і переднім крилом Desert Sled. Використання заводських запчастин було свідомим кроком, щоб не йти занадто далеко від стандартного байка, але все ідеально відповідає загальній атмосфері.



У байку використали стандартну фару Ducati

Сидіння та хвостова частина – кастомні елементи, що нагадують про великі ендуро 80-х і 90-х років. Хвостова "кришка" відкривається, відкриваючи набір інструментів, а нагорі можна побачити акуратно надруковану на 3D-принтері полицю для багажу.

Філіппо довелося також переробити вихлопну систему. На Scrambler була встановлена стандартна система Termignoni, але зміни в підрамнику означали, що точки кріплення глушника більше не збігалися. Тому йому довелося трохи попітніти, щоб зрушити його вгору.



Вихлопну систему довелося переробити, адже підрамник змінився

Що стосується жовтої лівреї, це данина поваги бренду Ducati Scrambler. Жовтий був їхнім кольором з першого дня. На контрасті з відтінками полірованого алюмінію він працює.



Жовта ліврея – данина поваги бренду Ducati Scrambler

Байк у русі має відмінну їзду. Швидко змінює напрям на дорозі, але і на бездоріжжі це весело. Але, перш за все, мені спала на думку ідея мати універсальний байк, який можна було б використовувати у будь-яких ситуаціях,

– зауважив Філіппо.



Байк відмінно керується як на звичний дорозі, так і бездоріжжі

Закінчимо з того, чим ми починали. На такому байку так і хочеться вибратися у Карпати. Та й узагалі, хочеться вибратися у Карпати, але це вже зовсім інша історія.

Усі фото Officine RossoPuro

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