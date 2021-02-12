Конечно же, пока Украину щедро засыпает снегом, думать о поездках на мотоциклах – не самая лучшая идея. Но можно немного помечтать о тепле и весне, когда можно будет наконец вывезти свой байк из гаража. Или помечтать о новом байке. Вот, например, о таком Ducati Scrambler.

Филиппо Барбакан с Officine RossoPuro создал внедорожный Ducati Scrambler 1100. Для этого он объединил 1100 с ручными деталями Desert Sled, создав спортивную модель двойного назначения в ретро-стиле.

Это интересно Немцы подарили 25-летнему Harley-Davidson новую жизнь: крутые фото байка

Базируется Officine RossoPuro на Адриатическом побережье Италии. Филиппо Барбакан известный своими стильными моделями Moto Guzzi. Но когда Ducatti передал ему Scrambler 1100 для настройки, он ухватился за возможность. В основном потому, что эта концепция какое-то время крутилась в его голове.



Мастерская Officine RossoPuro взялась за Ducati Scrambler 1100

С самого начала идея заключалась в том, чтобы создать универсальный байк высокого уровня, что также является тенденцией, которой я больше посвящаю себя в последние годы. Кроме постоянных экспериментов, которые, на мой взгляд, является основой настройки, остается фундаментальная идея о том, что байк существует для использования,

– объясняет Филиппо.

Первым в списке доработок был подъем Scrambler 1100 для увеличения дорожного просвета и повышения устойчивости. Филиппо снял "скальп" с длинной вилки и заднего амортизатора Desert Sled, и настроил их изнутри, чтобы компенсировать вес большого байка. Стандартную переднюю ступицу заменили на 21-дюймовый алюминиевый обод, а оба колеса обернули универсальной резиной Pirelli Scorpion Rally STR.



Обули колеса в резину Pirelli Scorpion Rally STR

Филиппо стремился к тому, чтобы большие снегоходы "владели сильным духом бездорожья, имея при этом аккуратную и особую эстетику", но OEM-подрамник с низкой посадкой не отвечал этой концепции. Поэтому он изготовил новый блок с болтовым креплением, следуя классической решетчатой конструкции и увеличив при этом высоту сиденья. Это также означало, что пришлось перемещать кучу электронных компонентов, поэтому Филиппо немного переделал проводку и установил компактную литий-ионную батарею.

Далее был кузов. Снижение веса было приоритетом, поэтому все элементы изготовили вручную из алюминия, начиная с топливного бака.



Элементы кузова изготовили вручную из алюминия

Это был самый сложный элемент, учитывая наличие в нем большого топливного насоса, а также формы рамы,

– отметил Филиппо.

Тебе понравится Его захотят все: немцы подарили новую жизнь 40-летнему байку Moto Guzzi 850T4

Он стремился получить не только привлекательный байк, но и с хорошим запасом хода. Поэтому байк должен оставаться вместительным. Филиппо принадлежит к старой школе. Сначала он построил глиняную модель бака, а потом уже брался за металл. Другие элементы работы охватывают передний обтекатель и задние боковые панели, которые аккуратно дополняют передние боковые панели Scrambler 1100.



Топливный бак построили с нуля

В обтекателе используется стандартная фара Ducati, ведь она идеально сочетается с общим стилем мотоцикла. Фактически, весь кокпит является стоковым, вместе с набором вторичных ручных защит Ducati Scrambler и передним крылом Desert Sled. Использование заводских запчастей было сознательным шагом, чтобы не идти слишком далеко от стандартного байка, но все идеально соответствует общей атмосфере.



В байке использовали стандартную фару Ducati

Сиденья и хвостовая часть – кастомных элементы, напоминающие о больших эндуро 80-х и 90-х годов. Хвостовая "крышка" открывается, открывая набор инструментов, а наверху можно увидеть аккуратно напечатанную на 3D-принтере полку для багажа.

Филиппо пришлось также переделать выхлопную систему. На Scrambler была установлена ​​стандартная система Termignoni, но изменения в подрамнике означали, что точки крепления глушителя больше не совпадали. Поэтому ему пришлось немного попотеть, чтобы сдвинуть его вверх.



Выхлопную систему пришлось переделать, ведь подрамник изменился

Что касается желтой ливрее, это дань уважения бренда Ducati Scrambler. Желтый был их цветом с первого дня. На контрасте с оттенками полированного алюминия он работает.



Желтая ливрея – дань уважения бренда Ducati Scrambler

Байк в движении имеет отличную езду. Быстро меняет направление на дороге, но и на бездорожье это весело. Но, прежде всего, мне пришла в голову идея иметь универсальный байк, который можно было бы использовать в любых ситуациях,

– отметил Филиппо.



Байк отлично управляется как на привычный дороге, так и бездорожье

Закончим с того, чем мы начинали. На таком байке так и хочется выбраться в Карпаты. Да и вообще, хочется выбраться в Карпаты, но это уже совсем другая история.

Все фото Officine RossoPuro