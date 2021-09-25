Ролик, який у мережі виклав Джейсон Момоа, показує тренування актора з каскадером, навчання фехтування на мечах, а також борцівські прийоми. Усе це вкупі стане крутою сценою бою, яку можна побачити в кіно.

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"Дункан Айдахо – легендарний воїн. Він самурай. Він на передовій", – каже за кадром Момоа.

Джейсон Момоа провів за куліси знімання "Дюни"

Нам показують кадри з навчання та підготовки, переплетені з реальними уривками стрічки. Ти бачиш, як відбувається підготовка до знімань, і за секунду маєш можливість насолодитися ефектною боротьбою вже у фільмі. Самі ж тренування надзвичайно напружені, ясна річ.

"Просто трохи нервую перед великим боєм. Не хочу постраждати, не хочу нікого образити", – зізнається Момоа.

За словами актора, йому потрібно було вивчити хореографію для одного "масового бою", який був розбитий на п'ять різних частин. У нього також були три інші бої.

"Я просто намагаюся знайти стиль Дункана та намагаюся позбутися стилю Баба Восса", – маючи на увазі свого персонажа з серіалу "Бачити".

Дивися на відео, як Джейсон Момоа готується до знімань у фільмі "Дюна":

Після того, як послідовність знята, Момоа ходить майданчиком, щоб перевірити усіх виконавців трюків. Він хоче бути впевненим, що усі "пережили" знімання цілими та неушкодженими.

Щоб прийти у бойову форму, Момоа зазвичай уникає важкої атлетики, яку використовують більшість голлівудських зірок для нарощення маси. Замість цього він вибирає складні випробування на свіжому повітрі, які йому подобається робити, щоб у будь-якому випадку залишатися у формі.

"Я виявив, що для себе найкраще займатися тим, що я люблю. Наприклад, скелелазіння завжди допомагало та надихало мене. Але для "Дюни" було багато бойової хореографії, тому зазвичай я працював зі своєю командою каскадерів, навчався проводити різні бої, а також виконував багато кардіо", – розповідав він в інтерв'ю.

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Цей ролик показав, що працював Джейсон Момоа не дарма. І якщо ти ще не бачив "Дюну", то ми буквально закликаємо тебе піти в кіно. Гарантуємо, ти не пошкодуєш!