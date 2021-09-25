Ролик, какой в сети выложил Джейсон Момоа, показывает тренировку актера с каскадером, обучение фехтованию на мечах, а также борцовские приемы. Все это вместе станет крутой сценой боя, которую можно увидеть в кино.

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"Дункан Айдахо – легендарный воин. Он самурай. Он на передовой", – говорит за кадром Момоа.

Джейсон Момоа провел за кулисы съемок "Дюны"

Нам показывают кадры с обучения и подготовки, переплетенные с реальными отрывками ленты. Ты видишь, как идет подготовка к съемкам, и через секунду можешь насладиться эффектной борьбой уже в фильме. Сами же тренировки чрезвычайно напряжены, конечно.

"Просто немного нервничаю перед большим боем. Не хочу пострадать, не хочу никого обидеть", – признается Момоа.

По словам актера, ему нужно было изучить хореографию для одного "массового боя", который был разбит на пять различных частей. У него также были три другие бои.

"Я просто пытаюсь найти стиль Дункана и пытаюсь избавиться от стиля Баба Восса", – имея в виду своего персонажа из сериала "Видеть".

Смотри на видео, как Джейсон Момоа готовится к съемкам в фильме "Дюна":

После того, как последовательность снята, Момоа ходит площадкой, чтобы проверить всех исполнителей трюков. Он хочет быть уверенным, что все "пережили" съемки целыми и невредимыми.

Чтобы прийти в боевую форму, Момоа обычно избегает тяжелой атлетики, которую используют большинство голливудских звезд для наращивания массы. Вместо этого он выбирает сложные испытания на свежем воздухе, которые ему нравится делать, чтобы в любом случае оставаться в форме.

"Я обнаружил, что для себя лучше всего заниматься тем, что я люблю. Например, скалолазание всегда помогало и вдохновляло меня. Но для "Дюны" было много боевой хореографии, поэтому обычно я работал со своей командой каскадеров, учился проводить различные бои, а также выполнял много кардио", – рассказывал он в интервью.

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