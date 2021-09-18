У новому серіалі Еванс зіграє Бембі, брата блискучого молодого вченого, викраденого на кордоні Колумбії та Венесуели. Згідно з офіційним синопсисом, його персонаж має темне минуле в армії та відправляється на рятувальну операцію разом зі своїм настільки ж смертоносним зятем. Тож не дивно, що актору потрібно працювати над своїм тілом ще старанніше.

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У своєму новому пості в інстаграмі актор розповів, що він тренувався на реальному військовому об'єкті за межами Боготи, Колумбія. Усе для того, щоб отримати дуже природний рельєф.

Учора мав тренування на базі з тренером колумбійської армії. Це було круто! І якби з цього моменту я міг би виконувати 9 повторень у кожному підході, я був би дуже щасливий. Щиро дякую тобі, друже!,

– написав він під публікацією.

Дивися на відео, як Люк Еванс готується до знімань у бойовику:

Еванс працює у Колумбії над Echo 3 уже понад 2 місяці. Ми знаємо, що він обожнює хизуватися своєю м'язистою статурою. Але це той рідкісний випадок, коли він показав, як готується до знімань, працюючи у спортзалі.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради:

Дата виходу Echo 3 ще не оголошена. Наразі Еванса можна побачити у мінісеріалі драми Hulu "9 ідеальних незнайомців". У ньому він грає Ларса Лі, одного з багатьох складних персонажів, які відвідують таємничий оздоровчий центр.