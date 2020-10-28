Кохана Кріштіану Роналду похизувалася розкішним тілом: гарячі фото
Джорджина Родрігес, кохана футболіста Кріштіану Роналду, знялася у розкішній фотосесії для журналу Mujerhoy. Красуня приміряла кілька крутих образів, а також похизувалася розкішним тілом. Дивися гарячі фото Джорджини на Men 24.
26-річна модель Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку журналу Mujerhoy та знялася у стильній фотосесії. Світлини передають нам не лише її неймовірну вроду, а й гарячі вигини. Насолоджуйся крутими фото коханої Кріштіану Роналду на Men 24.
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Красуня приміряла кілька образів. Але нам найбільше припав до душі перший, адже вона позує в крутому пальто та спідній білизні, що дозволяє милуватися її розкішними ніжками. Також уваги вартий останній кадр: можна потонути у глибокому погляді Джорджини, а можна – у декольте.
Не дивно, що підписники Джорджини Родрігес засипали її компліментами. Вона однозначно заслуговує на ці теплі слова:
"Я так люблю ці родимки на твоєму тілі";
"Неймовірна фотосесія, красуне";
"Велична";
"Королева Джорджина";
"Казкова";
"Ти найкраща";
"Ти дуже красива".
А тобі подобається Джорджина? Бо нам дуже!
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