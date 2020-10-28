Джорджина Родрігес, кохана футболіста Кріштіану Роналду, знялася у розкішній фотосесії для журналу Mujerhoy. Красуня приміряла кілька крутих образів, а також похизувалася розкішним тілом. Дивися гарячі фото Джорджини на Men 24.

26-річна модель Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку журналу Mujerhoy та знялася у стильній фотосесії. Світлини передають нам не лише її неймовірну вроду, а й гарячі вигини. Насолоджуйся крутими фото коханої Кріштіану Роналду на Men 24.

Тобі сподобається "Фігура клас": Настя Каменських виклала в мережу гаряче фото в спокусливому купальнику

Красуня приміряла кілька образів. Але нам найбільше припав до душі перший, адже вона позує в крутому пальто та спідній білизні, що дозволяє милуватися її розкішними ніжками. Також уваги вартий останній кадр: можна потонути у глибокому погляді Джорджини, а можна – у декольте.

Не дивно, що підписники Джорджини Родрігес засипали її компліментами. Вона однозначно заслуговує на ці теплі слова:

"Я так люблю ці родимки на твоєму тілі";

"Неймовірна фотосесія, красуне";

"Велична";

"Королева Джорджина";

"Казкова";

"Ти найкраща";

"Ти дуже красива".

А тобі подобається Джорджина? Бо нам дуже!

Дивися також Кім Кардашян знялася у відвертому купальнику: гарячі фото зірки реаліті