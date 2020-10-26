"Фігура клас": Настя Каменських виклала в мережу гаряче фото в спокусливому купальнику
Настя Каменських не лише тішить своїх шанувальників новими піснями, а й регулярно викладає в мережі світлини. Причому частенько вона віддає перевагу спокусливим фото, на яких зірка хизується своїм ідеальним тілом. Новий кадр співачки не став винятком. Вона знялася у жовтому купальнику, який виграшно підкреслив її гарячі вигини.
Співачка Настя Каменських поділилася у мережі з прихильниками гарячим фото, на якому вона позує у спокусливому купальнику жовтого кольору. Men 24 рекомендує глянути на цей кадр.
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У пості під фото зірка написала: "Зберегла ці літні фото з найрадіснішими усмішками, щоб восени передавати вам такий же сонячний і теплий настрій. Зігрівайте себе і своїх близьких – усміхайтеся частіше".
Думки користувачів мережі розділилися. Одним припала до душі світлина Насті Каменських у купальнику, інші ж розкритикували її звичку роздягатися на камеру:
- "Навіщо спокушаєш?";
- "Красива";
- "Прекрасна";
- "Фігура клас, а от колір купальника не дуже. Він підходить для дуже засмаглих від природи";
- "Побільше б таких гарячих і літніх спекотних фото";
- "Настуня, ви як завжди прекрасна. І не важливо в купальнику або в одязі, ви завжди миленька така красуня, і сексі чарівна дівчина. Люблю й обожнюю вас і ваші пісні";
- "Настя, пора народжувати";
- "Що за сором вона скидає. Люди, отямтеся".
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