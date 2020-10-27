Улюблениця мільйонів, Кім Кардашян, нещодавно відзначила свій 40-річний ювілей. З цієї нагоди зірка реаліті виклала в мережу серію гарячих фото, на яких вона позує у відвертому купальнику. Men 24 рекомендує подивитися на світлини, якими поділилася кохана Каньє Веста!

Кім Кардашян обожнює епатувати. Тож немає нічого дивного, що на її сторінці в інстаграмі з'явилися фото, на яких зірка реаліті позує у крихітному купальнику. Men 24 пропонує тобі глянути, чим же цього разу вона потішила своїх підписників.

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"Це – 40", – написала Кім Кардашян у пості, який супроводжується серією гарячих світлин у відвертому купальнику.

Підписники зірки реаліті цілком і повністю погоджуються з нею. Щоправда, є й ті, хто висміює діву інстаграму. От сам прочитай, що вони думають про 40-річну Кардашян:

"Має кращий вигляд, ніж 39!";

"Краща, ніж завжди";

"У тебе чарівна усмішка";

"Це – 40, коли ти багатий;

"Ну, звичайно ж, виглядати так у 40 разом з усім, що ти зробила";

"Ласкаво просимо до "Клубу 40";

"Вау! Ти виглядаєш фантастично. І зовсім не на 40";

"40 ніколи не виглядали так добре";

"Найкращі 40, які я коли-небудь бачила".

Хай там як, але важко не погодитися з тим фактом, що Кім Кардашян не залишає абсолютно нікого байдужим. Хтось обожнює її, хтось страшенно ненавидить. Але знають її геть усі. І її шалену популярність вкотре підтверджують 190 мільйонів прихильників в інстаграмі, які активно слідкують за творчістю зірки реаліті.

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