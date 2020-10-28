Джорджина Родригес, возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, снялась в роскошной фотосессии для журнала Mujerhoy. Красавица примерила несколько крутых образов, а также похвасталась роскошным телом. Смотри горячие фото Джорджины на Men 24.

26-летняя модель Джорджина Родригес украсила обложку журнала Mujerhoy и снялась в стильной фотосессии. Фотографии передают нам не только ее невероятную красоту, но и горячие изгибы. Наслаждайся крутыми фото возлюбленной Криштиану Роналду на Men 24 .

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Красавица примеряла несколько образов. Но нам больше всего понравился первый, ведь она позирует в крутом пальто и нижнем белье, что позволяет любоваться ее роскошными ножками. Также внимания заслуживает последний кадр: можно утонуть в глубоком взгляде Джорджины, а можно – в декольте.

Неудивительно, что подписчики Джорджины Родригес засыпали ее комплиментами. Она однозначно заслуживает эти теплые слова:

"Я так люблю эти родинки на твоем теле";

"Невероятная фотосессия, красавица";

"Величественная";

"Королева Джорджина";

"Сказочная";

"Ты самая лучшая";

"Ты очень красивая".

А тебе нравится Джорджина? Потому что нам очень!