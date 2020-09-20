20 вересня виповнилося 72 роки всесвітньо знаменитому письменнику Джорджу Мартіну. Саме його книги лягли в основу культового серіалу від HBO "Гра Престолів".

Men 24 зібрав для тебе кілька цікавих фактів про Джорджа Мартіна, який створив культову сагу "Пісня льоду й полум'я" (до слова, фанати все ще нервово очікують, коли Мартін допише дві останні книги).

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А якщо ти ще не дивися серіал "Гру престолів" (у що важко повірити), знятий на основі саги Мартіна, то зроби це обов'язково – культурний шок гарантований.

Джордж Мартін: кілька цікавих фактів про творця "Гри престолів"

Джордж Мартін народився 20 вересня 1948 року у містечку Байонна (Нью-Джерсі, США). Виріс він у бідній сім'ї, але це не завадило стати всесвітньо відомим письменником, який заробляє по 15 мільйонів доларів на рік.



Джордж Мартін – літератор і бізнесмен чи не від народження / Фото New York Post

Ще в дитинстві Мартін започаткував літературний "бізнес": вигадував захопливі історії й продавав їх одноліткам. Продавав за символічну ціну в 1 цент за розповідь, а найцікавіші – за 5. Історій у Мартіна було дуже багато.

Майбутній автор бестселерів за освітою журналіст. В університеті його відучили вживати багато прикметників. Тож вся історія Вестероса – за планом – мала вміститися всього лише у три книги. Еге ж, у три.



Мартін та актори "Гри престолів" на врученні премії Emmy / Фото AFP

Видавництво HarperCollins не надто вірило в успіх книг Мартіна. Першу з саги "Пісня льоду й полум'я" (власне, "Гру престолів") планували продати десь на рівні 5 000 екземплярів. А продали понад 70 мільйонів.

Фанати шаленіли теоріями про кров Тіріона Ланістера, крижаних драконів і батьків Джона Сноу, а Джордж Мартін… Не читав їх. Як і жодних пропозицій та зауважень щодо "дірок" у сюжеті. І не збирається читати.

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