20 сентября исполнилось 72 года всемирно знаменитому писателю Джорджу Мартину. Именно его книги легли в основу культового сериала от HBO "Игра престолов".

Men 24 собрал для тебя несколько интересных фактов о Джордже Мартине, который создал культовую сагу "Песнь льда и пламени" (к слову, фанаты все еще нервно ждут, когда Мартин допишет две последние книги).

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А если ты еще не смотри сериал "Игра престолов" (во что трудно поверить), снятый на основе саги Мартина, то сделай это обязательно – культурный шок гарантирован.

Джордж Мартин: несколько интересных фактов о создателе "Игры престолов"

Джордж Мартин родился 20 сентября 1948 в городе Байонна (Нью-Джерси, США). Вырос он в бедной семье, но это не помешало стать всемирно известным писателем, зарабатывающим по 15 миллионов долларов в год.



Джордж Мартин – литератор и бизнесмен чуть ли не от рождения / Фото New York Post

Еще в детстве Мартин начал литературный "бизнес": придумывал увлекательные истории и продавал их сверстникам. Продавал за символическую цену в 1 цент за рассказ, а самые интересные – по 5. Историй у Мартина было очень много.

Будущий автор бестселлеров по образованию журналист. В университете его отучили употреблять много прилагательных. Поэтому вся история Вестероса – по плану – должна была уместиться всего лишь в три книги. Да, конечно, в три.



Мартин и актеры "Игры престолов" на вручении премии Emmy / Фото AFP

Издательство HarperCollins не слишком верило в успех книг Мартина. Первую из саги "Песнь льда и пламени" (собственно, "Игру престолов") планировали продать где-то на уровне 5000 экземпляров. А продали более 70 миллионов.

Фанаты неистовствовали теориями о крови Тириона Ланистера, ледяных драконов и родителей Джона Сноу, а Джордж Мартин... Не читал их. Как и никаких предложений и замечаний по поводу "дыр" в сюжете. И не собирается читать.