Як приготувати алкогольний коктейль Pear Hot Toddy: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт Pear Hot Toddy.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Pear Hot Toddy – гарячий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear, який зробить твій вечір яскравішим! Зауважимо, що цю горілку видання №1 про алкогольні напої The Spirits Business включило у ТОП-10 напоїв осені.
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Hot Toddy вважається справжніми осінніми ліками з Ірландії. Це, якщо коротко, – глінтвейн. Але в ньому замість вина використовується віскі. У нашому ж випадку беремо за основу смакову горілку Nemiroff Burning Pear.
Історія появи коктейлю Hot Toddy
Ти не повіриш, але винайшов коктейль Hot Toddy у минулому столітті лікар з Ірландії. Тож немає нічого дивного, що в цілющий напій він додав саме віскі. Звали лікаря Роберт Бентлі Тодд. Відповідно напій отримав саме його ім'я. Оскільки подавався коктейль гарячим, то і до назви додалася приставка "hot". Усе просто як борщ.
Рецептом Pear Hot Toddy з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Приготування Pear Hot Toddy
Процес приготування гарячого коктейлю Pear Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мл
- Гаряча вода – 100 мл
- Сік лимона – 20 мл
- Мед – 1 чайна ложка
- Груша – 1 скибка
- Кориця – 1 паличка
Приготування Pear Hot Toddy:
- Налий у склянку смакову горілку Nemiroff Burning Pear.
- Додай до неї сік лимона.
- Додай ложку меду.
- Залий гарячу воду та перемішай, щоб мед розчинився.
- Додай у напій паличку кориці та скибку груші.
Відео з приготуванням коктейлю Pear Hot Toddy:
Насолоджуйся Pear Hot Toddy у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
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