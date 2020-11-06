Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт Pear Hot Toddy.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Pear Hot Toddy – гарячий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear, який зробить твій вечір яскравішим! Зауважимо, що цю горілку видання №1 про алкогольні напої The Spirits Business включило у ТОП-10 напоїв осені.

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Hot Toddy вважається справжніми осінніми ліками з Ірландії. Це, якщо коротко, – глінтвейн. Але в ньому замість вина використовується віскі. У нашому ж випадку беремо за основу смакову горілку Nemiroff Burning Pear.

Історія появи коктейлю Hot Toddy

Ти не повіриш, але винайшов коктейль Hot Toddy у минулому столітті лікар з Ірландії. Тож немає нічого дивного, що в цілющий напій він додав саме віскі. Звали лікаря Роберт Бентлі Тодд. Відповідно напій отримав саме його ім'я. Оскільки подавався коктейль гарячим, то і до назви додалася приставка "hot". Усе просто як борщ.

Рецептом Pear Hot Toddy з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Приготування Pear Hot Toddy



Процес приготування гарячого коктейлю Pear Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Гаряча вода – 100 мл

Сік лимона – 20 мл

Мед – 1 чайна ложка

Груша – 1 скибка

Кориця – 1 паличка

Приготування Pear Hot Toddy:

Налий у склянку смакову горілку Nemiroff Burning Pear. Додай до неї сік лимона. Додай ложку меду. Залий гарячу воду та перемішай, щоб мед розчинився. Додай у напій паличку кориці та скибку груші.

Відео з приготуванням коктейлю Pear Hot Toddy:

Насолоджуйся Pear Hot Toddy у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!

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